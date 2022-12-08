Украинский депутат Гончаренко призвал запретить транзит российского газа через Украину
Алексей Гончаренко направил в правительство депутатское обращение, в котором призвал прекратить транзит российского газа через Украину и закрыть все трубопроводы, поставляющие топливо из России в Европу
Украинский народный депутат Алексей Гончаренко («Европейская Солидарность» Петра Порошенко) направил в правительство депутатское обращение, в котором призвал прекратить транзит российского газа через Украину и закрыть все трубопроводы, поставляющие топливо из России в Европу. Текст его обращения опубликовало издание «Страна.ua»
«Как известно, до 90% газа из РФ попадает в Европу по газопроводам на Украине. Также Украина продолжает покупать газ у РФ через европейских посредников и получать от РФ газ/деньги за транзит»,— сказано в тексте обращения господина Гончаренко.
Ссылаясь на данные финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), депутат заявил, что доходы России от экспорта ископаемой энергии, за первые шесть месяцев вооруженного вторжения России в Украину, значительно превысили затраты на военную спецоперацию. Авторы исследования установили, что доход России за этот период составил эквивалент €158 млрд, при этом затраты на боевые действия оценили в €100 млрд.
Алексей Гончаренко отметил, что правительство предупреждало о риске потерять более 11 млрд гривен (почти €300 млн) в результате прекращения транзита газа через территорию Украины, однако счел это несущественным.
До начала военных действий транзит российского газа через территорию страны в Европу шел через пункты «Сохрановка» и «Суджа». На «Сохрановку» приходилось до трети поставок (около 32,6 млн куб. м в сутки). С 11 мая оператор ГТС Украины отказался принимать российский газ на этой точке входа, объяснив это наступлением форс-мажорных обстоятельств. Через «Суджу» ежедневно прокачивается примерно одинаковое количество газа — 42 млн куб.