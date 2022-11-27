Херсонские медики рассказали о российских солдатах, массово просивших справки, чтобы вернуться домой
По словам главного травматолога Андрея Кокшарова, в августе российские солдаты начали массово приходить в больницу с жалобами на боли
Врачи из херсонской городской больницы «Тропинки» рассказали, как российские солдаты жаловались им на здоровье в надежде уехать с фронта домой. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal о сопротивлении медиков клиники российским военным во время оккупации города.
По словам главного травматолога «Тропинок» Андрея Кокшарова, в августе российские солдаты начали массово приходить в больницу с жалобами на боли. Один военный сказал, что у него проблемы с коленями, однако сканирование показало, что с ним все в порядке. Тогда солдат попросил врача «преувеличить» диагноз. Кокшарова написал в справке, что военнослужащий болен артритом, и его нужно отправить домой.
«Чем их [российских военных] меньше, тем лучше». Я был готов написать диагнозы хоть всей армии», — сказал Кокшаров.
Медики рассказывают, что они изначально были настроены против российских военных. Одним из тех, кто сопротивлялся активнее всего, был 68-летний главврач Андрей Ремига. Еще в марте, когда российские солдаты захватили больницу и попросили его снять украинский флаг у главного входа, он ответил: «Вы можете застрелить меня, если хотите, но я не собираюсь этого делать».
Через несколько дней после этого случая врачи больницы обманули новоприбывших российских солдат, которые собирались превратить клинику в военный госпиталь. Медики сказали им, что в больнице возникла вспышка коронавируса, обклеили стены предупреждениями об инфекции и встретили солдат в защитных комбинезонах. Военные поверили и решили уехать.
Помимо этого, врачи тайно сообщали украинской разведке о передвижениях российских войск и оказывали медицинскую помощь раненым мирным жителям, которых разгоняли российские силовики на митингах против оккупации Херсона.
Все это привело к тому, что Ремигу вызвали на встречу с Вадимом Ильмиевым, которого российские власти назначили «главой» областного минздрава. Ильмиев кричал на него и заявлял, что Ремига распространяет в больнице антироссийские настроения. Один из военных при этом ударил главврача прикладом пистолета. После этого Ремигу уволили, а позже у него случился инсульт. Управлять больницей стала медсестра Лариса Малета, Ремига ей помогал.
В конце сентября, когда Ремига выздоровел и снова взял управление больницей на себя, его задержали. Но через неделю освободили при условии, что он будет держаться подальше от больницы. Медик рассказал, что российские силовики заставляли задержанных говорить «слава России» и «слава Путину», а тех, кто отказывался, избивали.
Перед отступлением России из Херсона в больницу заходили чиновники и искали оборудование, которое можно забрать с собой, рассказал Ремига. Однако сотрудники «Тропинок» спрятали компьютеры у себя дома. В итоге чиновники забрали лишь микроскоп и центрифугу.
9 ноября российское командование приняло решение отвести войска из Херсона. Через несколько дней ВСУ заявили о восстановлении контроля над городом, который находился в оккупации с 3 марта.