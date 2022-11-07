В Херсонской области остановлено движение гражданского транспорта через Днепр
Администрация Херсонской напомнила о решении прекратить движение гражданского транспорта через Днепр в связи с завершением эвакуации с территории правобережья, а также усилением военной опасности
Администрация Херсонской напомнила о решении прекратить движение гражданского транспорта через Днепр. В Telegram-канале местных властей отмечается, что это связано с завершением эвакуации с территории правобережья, а также усилением военной опасности.
«Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов»,— говорится в сообщении. При этом движение гражданского транспорта на левобережье Днепра сохранится.
Как уточняют местные власти, несмотря на приостановку транспортного сообщения, правобережье Херсонской области продолжат обеспечивать продовольствием и товарами первой необходимости.
О приостановке движения гражданского транспорта через Днепр власти Херсонской области также объявляли 2 и 6 ноября. 3 ноября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о возможном выходе российских войск из Херсона на левый берег Днепра.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации населения из города на левый берег Днепра. Позже зона эвакуации была расширена на 15 км вглубь левобережья. На тот момент были эвакуированы 70 тыс. человек.