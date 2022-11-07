Меню
Украина
RU / SE
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
Украина
07.11.2022 13:13

В Херсонской области остановлено движение гражданского транспорта через Днепр

Администрация Херсонской напомнила о решении прекратить движение гражданского транспорта через Днепр в связи с завершением эвакуации с территории правобережья, а также усилением военной опасности

В Херсонской области остановлено движение гражданского транспорта через Днепр

Администрация Херсонской напомнила о решении прекратить движение гражданского транспорта через Днепр. В Telegram-канале местных властей отмечается, что это связано с завершением эвакуации с территории правобережья, а также усилением военной опасности.

«Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов»,— говорится в сообщении. При этом движение гражданского транспорта на левобережье Днепра сохранится.

Как уточняют местные власти, несмотря на приостановку транспортного сообщения, правобережье Херсонской области продолжат обеспечивать продовольствием и товарами первой необходимости.

О приостановке движения гражданского транспорта через Днепр власти Херсонской области также объявляли 2 и 6 ноября. 3 ноября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о возможном выходе российских войск из Херсона на левый берег Днепра.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации населения из города на левый берег Днепра. Позже зона эвакуации была расширена на 15 км вглубь левобережья. На тот момент были эвакуированы 70 тыс. человек.

Материалы по теме
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы
Сотни погибших
Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения
Сейчас на главной
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы
война в украине
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы
Россия столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии
В Еврокомиссии допустили вступление Украины в ЕС до 2024 года
Еврокомиссия
В Еврокомиссии допустили вступление Украины в ЕС до 2024 года
Несмотря на то что Украина, вероятно, не сможет быстро и в полном объеме завершить реализацию необходимых для вступления в Евросоюз реформ, ее интеграция в ЕС до 2024 года представляется реалистичной
В России закрыли второе дело о «фейках» про армию. Всего их около 150
фейки про армию России
В России закрыли второе дело о «фейках» про армию. Всего их около 150
Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о «фейках» про армию против новосибирского школьника Евгения Фокина, сообщают проект «Сетевые свободы» и «Медиазона»
Авторская колонка
Про ядерную войну и собранные на коленке ракеты
Слушая заявления российских руководителей про то, как мы сейчас жахнем по врагам не имеющим аналогов высокоточным российским ядерным оружием, я боюсь, что и ядерное оружие, как и ботинки на армейских складах, здорово покоцали мыши
Авдерин Валерий
Сотни погибших
война в украине
Сотни погибших
О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области рассказал один из выживших военнослужащих. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек
Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения
киев
Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения
Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей — около 3 млн человек. Эвакуация может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии
Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Сербия
Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти республики отказались от плана урегулирования ситуации по которому Косово должно было стать членом ООН без формального признания независимости со стороны Сербии
Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана
Поправки внесены по итогам июньского референдума в законы о Конституционном суде, уполномоченном по правам человека, прокуратуре, изменениях и дополнениях в некоторые конституционные законодательные акты и в Кодекс об административных нарушениях
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
война в украине
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
По данным британской разведки, Россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси
Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО
швеция
Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что новое правительство дистанцируется от курдского ополчения в Сирии YPG и его политического ответвления - партии PYD
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
США
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
Министерство обороны США анонсировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Помимо нового вооружения помощь Киеву будет включать в себя ремонт уже имеющейся у ВСУ техники
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран впервые признал, что поставлял боевые беспилотники России. Как заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, это были небольшие партии, отправленные за несколько месяцев до начала войны в Украине
Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения
Болшария
Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения
Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за отправку Украине тяжелого оружия. За это решение депутаты отдали 175 голосов, против – 49
Комитет Палаты представителей по иностранным делам Чехии назвал нынешний российский режим террористическим
чехия
Комитет Палаты представителей по иностранным делам Чехии назвал нынешний российский режим террористическим
Комитет по иностранным делам Чехии «в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим»
Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО
Г енсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Анкары для вступления в НАТО, и теперь пришло время принять их в альянс
Суд в Севастополе признал погибшими еще 17 моряков с крейсера «Москва»
Военные потери России
Суд в Севастополе признал погибшими еще 17 моряков с крейсера «Москва»
Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва», принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами
«Грязная бомба» замедленного действия
ЖКХ
«Грязная бомба» замедленного действия
Причиной крупнейшей за последнее десятилетие техногенной аварии в Волгограде, в результате которой почти 200 тыс. человек остались без воды и отопления, стали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо положенных бетонных
Британия ввела санкции против бывших руководителей металлургической компании Evraz
Великобритания
Британия ввела санкции против бывших руководителей металлургической компании Evraz
Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, следует из заявления правительства королевства