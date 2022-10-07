Британская разведка оценила масштабы «российского ленд-лиза» для ВСУ
Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или сдачей в плен свидетельствует о плохом состоянии их подготовки и низком уровне боевой дисциплины
По данным британской разведки, более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у россиян машин. Об этом, как пишет «Европейская правда», со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании.
Как отмечается, переоборудованная захваченная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины.
«Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин с момента вторжения. Более половины украинского танкового парка, который сейчас находится на вооружении, потенциально состоит из захваченных машин» - говорится в обзоре.
В британской разведке утверждают, что неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или сдачей в плен свидетельствует о плохом состоянии их подготовки и низком уровне боевой дисциплины.
"Несмотря на то, что российские формирования находятся под сильным давлением в нескольких секторах, а войска все больше деморализуются, Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение", - прогнозируют в Минобороны Великобритании.
Как сообщалось, по данным британской разведки, России не хватает личного состава для обороны Херсонской области и она оказалась перед дилеммой: идти за политическими целями и обороняться или отводить войска, чтобы усилить оборону левобережной части Херсонщины.