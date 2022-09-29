Меню
Украина
RU / SE
Симптомы «кентавра» и новые штаммы коронавируса вызывают тревогу
Украина
29.09.2022 16:14

За два дня работы украинского «народного спутника» россияне потеряли техники на сумму, превышающую его стоимость

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что за первые два дня использования спутников ICEYE Украина уничтожила более 60 единиц боевой техники

За два дня работы украинского «народного спутника» россияне потеряли техники на сумму, превышающую его стоимость

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что за первые два дня использования Вооруженными силами данных спутников ICEYE, которые были закуплены украинцами через «Фонд Притулы», Украина уничтожила, в частности, более 60 единиц боевой техники.

Указанная техника замаскирована врагом в лесополосах и за другими заграждениями. 

«Ее (технику - УНИАН) выявили том, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников. Зато координаты «скрытого» были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н. п. Крещеновка и Украинка на Херсонщине, а также вблизи Новоселовки Донецкой области. Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехники на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками», - сообщает Резников. 

Один спутник полностью работает на нужды украинской обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость.

Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

Благодаря возможности комбинировать данные оптических спутников и данные SAR от партнеров увеличилась способность ВСУ выявлять и наносить поражения по российским оккупантам.

Спутники с технологией SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, дождь или снег.

Сейчас осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке.

Сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро, добавил министр. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.

«Это - реальный вклад в укрепление обороны Украины благодаря технологическому преимуществу. Ведь у российских войск таких возможностей нет», - подытожил Резников.

Напомним, что 18 июля телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула заявил о покупке годовой «подписки» на данные спутников финской компании ICEYE для Вооруженных сил Украины.

На данные фонд потратил 600 миллионов гривень, ранее собранных на три «Байрактара» для защитников. Однако турецкая компания передала БПЛА бесплатно, а волонтеры решили сосредоточиться на покупке полного пакета услуг космического спутника.

Сообщалось, что Украина будет получать спутниковые снимки в режиме, приближенном к реальному времени, благодаря чему время от запроса до получения данных сократится до часов.

Кроме того, спутник уже находится на орбите, то есть не нужно ждать его запуск, а снимки сразу анализируются и используются по назначению. 

Согласно договору, украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. А когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, указанный спутник остается в полной собственности Украины - вплоть до окончания срока его функциональности на орбите.

Материалы по теме
Россия запустит иранский спутник-шпион, чтобы следить за Украиной
Сейчас на главной
Жена и советник муфтия Дагестана попросила у Путина полугодовую отсрочку от мобилизации
Дагестан
Жена и советник муфтия Дагестана попросила у Путина полугодовую отсрочку от мобилизации
Айна Гамзатова, жена и советник муфтия Дагестана, обратилась к Путину с открытым письмом, в котором попросила дать Дагестану отсрочку от мобилизации и других призывов
Венгрия пообещала заблокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики
Венгрия
Венгрия пообещала заблокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики
Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в четверг заявил, что страна не поддержит какие-либо новые энергетические санкции против России
Шведские власти заявили о четвертой утечке на трубопроводе «Северном потоке - 2»
Береговая охрана Швеции сообщила о еще одной утечке с газопроводов системы «Северный поток». Она располагается на «Северном потоке - 2» рядом с местом повреждения «Северного потока - 1»
В Дагестане похищают женщин после протестов против мобилизации
Дагестан
В Дагестане похищают женщин после протестов против мобилизации
25 и 26 сентября жители Дагестана провели несколько акций протеста против мобилизации. По итогам акций полиция задержала более 200 человек и возбудила восемь уголовных дел
Поставки HIMARS Украине удвоятся
США
Поставки HIMARS Украине удвоятся
США выделят Украине новый транш военной помощи. Пакет включает: 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, 150 внедорожников Humvee, 12 систем Titan для противодействия беспилотникам, радары и боеприпасы
Российский шоумен Семен Слепаков уехал из России
иммиграция
Российский шоумен Семен Слепаков уехал из России
Бывший резидент Comedy Club и известный российский шоумен, продюсер и исполнитель Семен Слепаков покинул РФ и отправился в Израиль. Ранее он записал антивоенную песню «Не все так однозначно»
Президент Казахстана назвал ситуацию в России безнадежной
иммиграция
Президент Казахстана назвал ситуацию в России безнадежной
Касым-Жомарт Токаев пообещал россиянам, которые бегут в Казахстан, обеспечить безопасность. Им будет оказана помощь, однако они не получат никаких преференций
На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно, стороны обвиняют друг друга в обстрелах
нагорный карабах
На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно, стороны обвиняют друг друга в обстрелах
Министерства обороны Армении и Азербайджана в среду снова заявили об обстрелах со стороны друг друга, в результате чего есть раненый и погибшие
Краков объявил персоной нон грата соучредителя Pink Floyd из-за заявлений об Украине
Польша
Краков объявил персоной нон грата соучредителя Pink Floyd из-за заявлений об Украине
Городской совет Кракова в среду принял резолюцию «о признании лиц, поддерживающих кремлевский режим, персонами нон грата в Кракове» - в частности соучредителя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС
Президенты Турции и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер предложил господину выступить посредником для создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
В Конгрессе предложили запретить федеральным чиновникам США владеть и торговать акциями
Конгресс США
В Конгрессе предложили запретить федеральным чиновникам США владеть и торговать акциями
Конгрессмены США от Демократической партии представили законопроект, который запретит федеральным чиновникам владеть или торговать акциями и фьючерсами
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
мобилизация
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва по мобилизации для отцов трех и более несовершеннолетних детей. Законопроект размещен на портале Госдумы
Президент Казахстана осудил глав государств, долго возглавляющих свои страны
политика
Президент Казахстана осудил глав государств, долго возглавляющих свои страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, которое можно трактовать как завуалированную критику Владимира Путина
Зеленский считает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием
владимир зеленский
Зеленский считает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием
Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому не имеет права обладать ядерным оружием, считает президент Украины Владимир Зеленский
Авторская колонка
Баранья покорность
Сейчас появилось много разных комментариев про ход мобилизации - среди прочего, про то, как покорно во многих регионах люди идут в военкоматы, соглашаясь и участвовать в преступной войне, и рисковать, и сильно, увечьями и бессмысленной смертью
Сонин Константин
Алексей Данилов: Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия
война в украине
Алексей Данилов: Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия
Секретарь СНБО сообщил, что в ближайшее время будет обнародована детальная инструкция для граждан на случай нанесения ядерного удара по Украине
ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на «Северный поток»
Германия
ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на «Северный поток»
По информации ряда европейских СМИ, в немецком Бундесвере есть мнение, что утечка газа могла быть спровоцирована взрывом. Взрывчатку на трубах могли установить водолазы
«Северный поток» утонул тихо
северный поток
«Северный поток» утонул тихо
Впервые за время конфликта на Украине серьезно повреждена стратегическая трансграничная инфраструктура — морские газопроводы общей мощностью 110 млрд кубометров. Хотя оба газопровода в момент аварии не использовались, в них были сотни миллионов кубометров технологического газа