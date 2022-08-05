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Технологии и Наука
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05 августа 2022, 11:11

Россия запустит иранский спутник-шпион, чтобы следить за Украиной

Россия на следующей неделе собирается отправить на орбиту разведывательный спутник, сделанный по заказу Ирана для слежки за военными целями на Ближнем Востоке

Россия запустит иранский спутник-шпион, чтобы следить за Украиной

Россия на следующей неделе собирается отправить на орбиту разведывательный спутник, сделанный по заказу Ирана для слежки за военными целями на Ближнем Востоке. Однако первое время Москва будет использовать его для нужд собственной армии, воюющей в Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в западных разведывательных службах.

«Это еще один признак все большего политического и военного сотрудничества между Москвой и Тегераном», — пишет издание.

Переговоры о покупке Тегераном космического аппарата серии «Канопус-5» длились четыре года. 9 августа «Роскосмос» планирует провести его запуск с космодрома «Байконур».

Однако доступ к спутнику Иран получит не сразу. Первые несколько месяцев или даже дольше Россия будет использоваться его для наблюдения за военными целями в Украине.

Аппарат, получивший название «Хайям», будет оснащен камерой с 1,2-метровым разрешением — это гораздо меньше, чем на американских раведывательных спутниках, но все равно даст иранцам беспрецедентные возможности, среди которых ведение почти постоянного мониторинга объектов в Израиле и Персидском заливе.

В начале июня Дмитрий Рогозин, на тот момент глава «Роскосмоса», говорил о критической нехватке спутников для нужд Минобороны и постоянного наблюдения за боями в Украине. По его словам, сейчас у России 161 аппарат, а требуются тысячи.

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