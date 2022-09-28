Меню
Украина
RU / SE
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
Украина
28.09.2022 11:27

Зеленский считает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием

Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому не имеет права обладать ядерным оружием, считает президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский считает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием

Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому не имеет права обладать ядерным оружием, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил об этом, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам господина Зеленского, Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС». Он назвал это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».

«Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием», — уверен Владимир Зеленский (цитата по ТАСС).

Запорожская АЭС с марта находится под контролем российских военных. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. В ее итоговом докладе говорится о необходимости создания вокруг Запорожской АЭС «зоны безопасности» из-за обстрелов. Кто именно их ведет, в МАГАТЭ не уточнили. На этой неделе в организации сообщили, что на АЭС возобновились взрывы.

Материалы по теме
Алексей Данилов: Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия
Стратегический просчет
Австралия призвала Китай оказать давление на Россию для прекращения военных действий на Украине
Сейчас на главной
Президент Казахстана осудил глав государств, долго возглавляющих свои страны
политика
Президент Казахстана осудил глав государств, долго возглавляющих свои страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, которое можно трактовать как завуалированную критику Владимира Путина
Авторская колонка
Баранья покорность
Сейчас появилось много разных комментариев про ход мобилизации - среди прочего, про то, как покорно во многих регионах люди идут в военкоматы, соглашаясь и участвовать в преступной войне, и рисковать, и сильно, увечьями и бессмысленной смертью
Сонин Константин
Алексей Данилов: Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия
война в украине
Алексей Данилов: Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия
Секретарь СНБО сообщил, что в ближайшее время будет обнародована детальная инструкция для граждан на случай нанесения ядерного удара по Украине
ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на «Северный поток»
Германия
ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на «Северный поток»
По информации ряда европейских СМИ, в немецком Бундесвере есть мнение, что утечка газа могла быть спровоцирована взрывом. Взрывчатку на трубах могли установить водолазы
«Северный поток» утонул тихо
северный поток
«Северный поток» утонул тихо
Впервые за время конфликта на Украине серьезно повреждена стратегическая трансграничная инфраструктура — морские газопроводы общей мощностью 110 млрд кубометров. Хотя оба газопровода в момент аварии не использовались, в них были сотни миллионов кубометров технологического газа
Авторская колонка
«Праздничного настроения не наблюдается»
С мест рапортуют о завершении волеизъявления жителей ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Согласно данным экзитполов, жители поддержали вхождение данных регионов в состав Российской Федерации. Ожидается, что официальные итоги подведут в ближайшее время
Дризе Дмитрий
Латвия объявила режим ЧП на границе с Россией из-за мобилизации
латвия
Латвия объявила режим ЧП на границе с Россией из-за мобилизации
Правительство Латвии объявило о введении режима чрезвычайного положения в граничащих с Россией районах страны. Он начнет действовать с 28 сентября и продлится как минимум 3 месяц
«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских каналов с 5 октября
телевидение
«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских каналов с 5 октября
«Билайн Казахстан» перестанет транслировать 15 российских телеканалов, в том числе «Первый канал СНГ» и «Россия-24», на всех своих платформах. Они станут недоступны для клиентов компании с 5 октября
Украина запретила экспорт товаров в Россию на законодательном уровне
Правительство Украины полностью запретило экспорт товаров на территорию России до прекращения военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины
Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на водку и коньяк
алкоголь
Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин предложил поднять минимальные цены на алкоголь. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов
Возле КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт
иммиграция
Возле КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт
МВД республики Северная Осетия сообщило, что из-за больших очередей разрешило пеший переход на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Также там в ближайшее время развернут мобильный пункт военкомата
Газопроводы протекли до последней нитки
северный поток
Газопроводы протекли до последней нитки
Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла серьезная авария на «Северном потоке-2», который так и не был введен в эксплуатацию. Вечером 26 сентября стало известно о падении давления и в обеих нитках газопровода «Северный поток-1»
Иранцы не готовы уходить с улицы
Иран
Иранцы не готовы уходить с улицы
Десятки человек погибли и сотни задержаны во время продолжающихся в Иране уже вторую неделю протестов. Власти намерены положить конец беспорядкам и обвиняют Запад в «поддержке бунтовщиков». ЕС действительно осудил непропорциональное применение силы против протестующих, а США пытаются сделать все возможное для того, чтобы упростить иранцам доступ к интернету и мобильной связи
Сказала «пока» и ушла с российского рынка
протезы
Сказала «пока» и ушла с российского рынка
Одна из крупнейших международных протезно-ортопедических компаний Össur прекратила работу в России, в то время как российские военные возвращаются домой с ампутационными травмами. Получить качественные протезы станет труднее
Премьер Казахстана поручил содействовать регистрации въезжающих в страну россиян
иммиграция
Премьер Казахстана поручил содействовать регистрации въезжающих в страну россиян
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручения по вопросам миграции из-за наплыва россиян после объявленной в России частичной мобилизации
Общество
Минцифры вновь анонсировало перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва
Минцифры должно утвердить примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации
Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ
ОДКБ
Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ
По на заявлению министерства обороны страны, Армения отказалась участвовать в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане, сославшись на ситуацию на границе с Азербайджаном
Британия ввела санкции против «любимого PR-агентства Путина»
Великобритания
Британия ввела санкции против «любимого PR-агентства Путина»
Великобритания опубликовала новый список санкций. Он стал ответом на проведение референдумов по присоединению к России оккупированных территорий Украины