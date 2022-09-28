Зеленский считает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием
Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому не имеет права обладать ядерным оружием, считает президент Украины Владимир Зеленский
Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому не имеет права обладать ядерным оружием, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил об этом, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам господина Зеленского, Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС». Он назвал это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».
«Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием», — уверен Владимир Зеленский (цитата по ТАСС).
Запорожская АЭС с марта находится под контролем российских военных. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. В ее итоговом докладе говорится о необходимости создания вокруг Запорожской АЭС «зоны безопасности» из-за обстрелов. Кто именно их ведет, в МАГАТЭ не уточнили. На этой неделе в организации сообщили, что на АЭС возобновились взрывы.