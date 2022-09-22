Украина обменяла более 100 пленных бойцов «Азова» и передала России Медведчука
Украинские СМИ сообщают об обмене пленными, в ходе которого в Украину вернулись бойцы «Азова» и начальника патрульной полиции Мариуполя, а Россия получила Виктора Медведчука
Украинские СМИ сообщают об обмене пленными, в ходе которого в Украину вернулись несколько бойцов «Азова» и начальника патрульной полиции Мариуполя, а Россия получила лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
По информации издания «Суспільне», обмен произошел в Черниговской области. В Украину вернулись в том числе бойцы, взятые в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе еще весной, среди которых командиры Денис Прокопенко (позывной «Редис»), Святослав Паламар («Калина») и Сергей Волынский («Волына»), старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, Екатерина Полищук («Пташка»), а также руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.
Их фото появились в соцсетях и украинских СМИ.
Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео с освобожденными бойцами «Азова», пообещав сообщить подробности завтра.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в эфире национального телевидения, что Украина вернула 215 военнопленных, из которых 108 — бойцы «Азова».
Россия же получила взамен, как утверждает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, политика Виктора Медведчука — лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которого называют «кумом Путина». Медведчука называют в Украине пророссийским политиком, а его партия недавно была запрещена в стране решением Верховного суда. Передачу Медведчука России подтвердили также в СБУ.
Российская сторона этот обмен не комментировала.