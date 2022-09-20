Меню
Украина
Польша построит барьер на границе с Россией
Украина
20 сентября 2022, 18:30

Алексей Арестович: Мобилизация в России и «референдумы» - это огромный подарок Украине

Советник Офиса президента Алексей Арестович высказался о перспективах проведения на оккупированных территориях «референдумов» о присоединении к России и мобилизации в РФ

Алексей Арестович: Мобилизация в России и «референдумы» - это огромный подарок Украине

Советник Офиса президента Алексей Арестович высказался о перспективах проведения на оккупированных территориях «референдумов» о присоединении к России и мобилизации в РФ. Он уверен, что, единственным результатом этих действий станет приближение революции в России и крах путинского режима.

Арестович считает, что мобилизация никоим образом не улучшит положение российской армии, так как в стране отсутствует инфраструктура для ее проведения, прежде всего, не хватает младших командиров, которые должны обучать новобранцев. К тому же принудительно мобилизованные россияне не будут гореть желанием воевать, что скажется на их боеспособности. Помимо этого мобилизация разрушит неписаный договор между властью и российским обществом, которое готово видеть войну только по телевизору. А призыв в армию скрытых противников войны приведет к тому, что ненавидящие российского президента люди получат оружие.

Проведение же «референдумов» спровоцирует резкую реакцию международного сообщества, которое станет оказывать Украине еще больше военной помощи и введет новые санкции против России, а на оккупированных территориях усилится сопротивление.

«Да, это эскалация. Она и добьет Путина, — уверен Арестович. — Я долго думал: решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации/референдумов? И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания. Это огромный подарок всем нам, сокращение войны минимум на полгода-год».

Напомним, оккупационные администрации Луганской и Донецкой областей назначили дату проведения фейкового "референдума" о вхождении регионов в состав РФ. Его хотят провести в период с 23 по 27 сентября.

Также глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "власти" региона приняли решение о подготовке и проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации».

После этого о необходимости провести «референдум» заговорили и коллаборанты из Запорожской области.

Материалы по теме
Россия потеряла не менее 55 самолетов с начала войны и не смогла установить господство в воздухе
Эрдоган посоветовал Путину вернуть Украине оккупированные земли
Военные эксперты прогнозируют взятие Украиной запада Херсонской области в течении нескольких недель
Сейчас на главной
Россия догоняет Америку столетней давности
Благосостояние
Россия догоняет Америку столетней давности
Швейцарский банк Credit Suisse отмечает, что рост благосостояния по итогам 2021 года был отмечен во всех регионах мира. Размер благосостояния России сейчас соразмерим с американским показателем 1908 года, и до 2026 года будет расти так же, как в США с 1908 по 1912 год
Странам ЕС необходимо скоординировать энергетическую политику
Российский газовый шантаж остается центральной экономической и политической проблемой Европы. Европейская энергетическая система не сталкивалась с таким давлением с эпохи нефтяных шоков 1970-х годов
Замглавы Харьковского облсовета был отстранен с должности из-за российского паспорта
отставки и назначения
Замглавы Харьковского облсовета был отстранен с должности из-за российского паспорта
В начале июля 2022 года Госбюро расследований инициировало процесс отстранения Богдана Малеваного с должности замглавы Харьковского облсовета из-за наличия у него гражданства Российской Федерации
Ваше изъятельство
бюджет россии
Ваше изъятельство
Для покрытия дефицита бюджета российское правительство хочет повысить экспортную пошлину на газ, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ
Россия потеряла не менее 55 самолетов с начала войны и не смогла установить господство в воздухе
Украинские силы ПВО с начала войны сбили не менее 55 истребителей, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер
Депутаты предложили внести в УК понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение»
УК
Депутаты предложили внести в УК понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение»
Депутаты Госдумы предложили ввести в уголовный кодекс новые статьи и понятия: «добровольная сдача в плен», «мародерство», «период мобилизации или военного положения»
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить
Покушение на убийство
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить
По его словам, несколько дней назад, находясь дома в Биаррице, он заметил красную точку от прицела, которая движется к нему по стене. Правозащитника спасли специальная подготовка, защитная система и французские силовики
В мире
Эрдоган посоветовал Путину вернуть Украине оккупированные земли
Президент РФ Владимир Путин хочет завершить войну в Украине «как можно скорее», но для этого он должен вернуть все захваченные земли, заявил в интервью американскому телеканалу PBS президент Турции
Посольство в Турции посоветовало россиянам носить с собой наличные из-за ситуации с картами «Мир»
Турция
Посольство в Турции посоветовало россиянам носить с собой наличные из-за ситуации с картами «Мир»
Посольство России в Турции прокомментировало прекращение использования некоторыми турецкими банками карт российской платежной системы «Мир»
Военные эксперты прогнозируют взятие Украиной запада Херсонской области
война в украине
Военные эксперты прогнозируют взятие Украиной запада Херсонской области
Украинская армия в ближайшие недели может вернуть контроль над большей частью запада Херсонской области, находящейся на правом берегу Днепра. Об этом в последнем отчете пишет Институт изучения войны
Антивоенный пост Аллы Пугачевой собрал рекордное количество лайков
Алла Пугачева
Антивоенный пост Аллы Пугачевой собрал рекордное количество лайков
Пост Аллы Пугачевой в инстаграме, в котором она поддержала своего мужа Максима Галкина после внесения в реестр «иноагентов» и выступила за «прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели», набрал 700 тысяч лайков менее чем за сутки
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об установлении мира
Кыргызстан VS Таджикистан
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об установлении мира
Замглавы председателя кабинета министров-председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев встретился с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым
Премьер-министр Канады считает, что Путин должен быть наказан за военные преступления в Украине
Канада
Премьер-министр Канады считает, что Путин должен быть наказан за военные преступления в Украине
Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России, и необходимо привлечь РФ к ответственности за ее действия
Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием
Германия
Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием
Полиция Бремена опровергла задержание двух украинцев, якобы пытавшихся продать на черном рынке поставленную Западом ЗРК Stinger – соответствующее видео распространили прокремлевские каналы
Авторская колонка
«Унылая Калуга»
Круиз по централам нечерноземья перестал впечатлять меня новыми ощущениями. Тюремные унылые коридоры с поржавевшими дверями камер слишком однообразны, теперь подвальная одиночка кажется мне более уместной для проживания, чем 4 года назад. Двое сокамерников также не в восторге от столь беспокойного соседа ...
Шестун Александр
Турция не может объяснить происхождение заработанных на фоне кризиса $24,4 млрд
Турнция
Турция не может объяснить происхождение заработанных на фоне кризиса $24,4 млрд
Судя по данным обнародованным центральным банком Турции, в июле дефицит текущего счета страны продолжал расти, в результате чего общий дефицит в 2022 году достиг отметки в $36,7 млрд
Президент Украины анонсировал новый этап контрнаступления ВСУ
война в украине
Президент Украины анонсировал новый этап контрнаступления ВСУ
Украина готовится к новому этапу наступления после успехов в Харьковской области. В ближайшее время еще громче будут «звучать» названия городов Мариуполь, Мелитополь и Херсон, сказал президент Украины
Бизнес
Российским автодилерам грозят банкротства из-за дефицита запчастей
Ассоциация европейского бизнеса в начале сентября направила в Минпромторг и Роспотребнадзор письмо с просьбой ввести мораторий на применение к дилерам и автоконцернам жестких санкций за несоблюдения сроков гарантийного ремонта