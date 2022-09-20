Россия потеряла не менее 55 самолетов с начала войны и не смогла установить господство в воздухе
Украинские силы ПВО с начала войны сбили не менее 55 истребителей, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер
Украинские силы ПВО с начала войны сбили не менее 55 истребителей, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
При этом украинские военные использовали более старые средства ПВО российского производства. Такая активность вынудила Россию резко ограничить полеты вблизи украинских позиций.
По словам Хекера, потеря самолетов также отрезала российские сухопутные войска от поддержки с воздуха, которая потребуется им для захвата и удержания территории.
Огромные потери воздушного флота, по мнению Хекера, стали причиной того, что Россия так и не смогла установить господство в воздухе, о котором в начале войны с уверенностью говорили многие аналитики.
При этом неудачи России позволили украинским войскам перегруппироваться и пройти семь месяцев войны практически без потерь — по оценкам Хекера, Украина сохранила около 80% своих военно-воздушных сил к сентябрю.
Кроме того, генерал признал, что США передают Украине оперативную информацию — в частности, о нахождении российских складов снабжения и логистических узлов. Однако США, по его словам, не выбирают цели. «Мы указывали, где находится часть этого оборудования, а затем они [украинцы] сами решали, хотят они нацелиться на него или нет», — сказал Хекер.