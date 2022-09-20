Военные эксперты прогнозируют взятие Украиной запада Херсонской области в течении нескольких недель
Украинская армия в ближайшие недели может вернуть контроль над большей частью запада Херсонской области, находящейся на правом берегу Днепра. Об этом в последнем отчете пишет Институт изучения войны
Украинская армия в ближайшие недели может вернуть контроль над большей частью запада Херсонской области, находящейся на правом берегу Днепра. Об этом в последнем отчете пишет Институт изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что сейчас Россия может готовиться к контролируемому выводу войск с правого берега Днепра, чтобы избежать хаотического отступления, как в Харьковской области.
Переброшенные на юг соединения с профессиональными военными позволяют осуществить контролируемое отступление. ISW отмечает, что в последние месяцы Россия усилила группировку в Херсонской области в том числе силами 1-й гвардейской танковой армии, которые справляются с обороной лучше, чем войска в Харьковской области. Также эффективно обороняться российской группировке помогает численность собранного на юге контингента.
Но несмотря ни на что, ВСУ продолжают продвигаться в Херсонской области, а российская армия не пытается контратаковать, пишет ISW. Аналитики также обращают внимание на усиливающиеся проблемы российской армии с поставками продовольствия через Днепр. Если украинские войска продолжат атаковать линии снабжения и наступать, в ближайшие недели российская армия может потерять контроль над западом Херсонской области, приходят к выводу эксперты. При этом они оговариваются, что продвижение Украины может быть медленным, если российские силы будут действовать согласованно.
Украинская армия также продолжает укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, в том числе в восточной части города Купянск, несмотря на сопротивление со стороны России. Глава Луганской области Сергей Гайдай накануне заявил, что после взятия города Лиман, который находится на восточном берегу рек Северский Донец и Оскол, украинская армия может начать «деоккупацию Луганщины».
Украинская армия в начале сентября вернула контроль над большей частью захваченных Россией территорий Харьковской области, российская армия была вынуждена отступить через реки Оскол и Северский Донец. Контрнаступление ВСУ в Херсонской области, которое началось примерно за неделю до операции под Харьковом, пока не привело к столь же существенному продвижению.