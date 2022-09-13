Украинская армия освободила приграничный Волчанск Харьковской области
Украинские военные освободили город Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) в Facebook. Город находится в 3 километрах от российской границы
Украинские военные освободили город Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) в Facebook.
Город находится в 3 километрах от российской границы и был оккупирован армией РФ с первого дня полномасштабного вторжения — 24 февраля.
«Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!», — написали в ведомстве.
Деоккупированный населенный пункт находится в трех километрах от российской границы. Он был захвачен российскими войсками в первый день полномасштабного вторжения России — 24 февраля.
В ГПСУ опубликовали видео, на котором показали, как по дороге в освобожденный город стоит покинутая российская техника. В Волчанске украинские военные подожгли российский триколор и сняли плакат с надписью «Мы с Россией один народ».