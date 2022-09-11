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Украина
11 сентября 2022, 19:23

Украинская армия выходит к границе с Россией

Украинская армия продолжает контрнаступление на юге страны. К вечеру 11 сентября ВСУ освободили не менее 40 населенных пунктов Харьковской области. Военные находятся в 50 километрах от границы с Россией

Украинская армия выходит к границе с Россией

Украинская армия продолжает контрнаступление на юге страны. К вечеру 11 сентября ВСУ освободили не менее 40 населенных пунктов Харьковской области. Военные находятся в 50 километрах от границы с Россией, пишет издание «Вот Так». Мы собрали все, что известно о продвижении украинских войск.

«Освобождена значительная часть Чугуевского, Купянского и Балаклеевского районов. Эти населенные пункты исчисляются уже десятками. На данный момент мы можем говорить о приблизительно 40, хотя на самом деле их значительно больше, мы просто эту цифру озвучивать не можем, учитывая интересы военной операции», — рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Сообщалось, что ВСУ освободили приграничные села Токаревку и Казачью Лопань, которые находятся в 50 километрах от государственной границы с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ также смогли освободить поселок городского типа Чкаловское. Украинские СМИ сообщили об освобождении Волчанска. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в твиттере эмодзи с волком.

Во время брифинга официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова 11 сентября ведомство продемонстрировало карту Харьковской области. Судя по ней, армия РФ действительно покинула Волчанск, Казачью Лопань и другие приграничные населенные пункты.

«Территории на севере Харьковской области, которые еще накануне были отмечены как контролируемые Россией, сегодня отмечены как контролируемые Украиной», — обратило внимание издание «Агентство».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что освобождены села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. УНИАН также сообщил о взятии села Двуречная. Села Яремовка и Гоптовка тоже освобождены.

«Вооруженные силы продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3 тыс. км² возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу», — рассказал Залужный.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Украина за пять дней вернула больше территорий, чем оккупировала Россия с апреля. Аналитики также отметили, что неспособность Минобороны РФ признать провалы российской армии в Харьковской области и эффективно установить информационные условия разрушает российское информпространство. На фоне контрнаступления, по сообщению ISW, российские силы усиливают «фильтрационные мероприятия» в Херсонской и Запорожской областях.

В Министерстве обороны России заявили, что за пять дней контрнаступления, с 6 по 10 сентября, погибли 4 тыс. украинских военных. Исходя из данных Генштаба ВСУ, которые публиковались с 6 по 11 сентября, потери российских войск составили 2,5 тыс. человек. Украина записывает в потери как убитых, так и раненых.

В ответ на контрнаступление ВСУ на юге Украины российские войска обстреляли Николаевскую область, а также ударили ракетой по центру Днепра. Вечером 10 сентября был обстрелян Хладногорский район Харькова.

Издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила, что из-за успешного контрнаступления в Кремле «отозвали» в Москву политтехнологов, которые должны были заниматься организацией аннексии украинских территорий под видом «референдумов».

По данным журналистов, сотрудники Кремля остались только в Херсонской области.

«******* [поспешно уехали] все. Поступил приказ ехать домой», — сообщил журналистам источник.

10 сентября стало известно об успешной контратаке ВСУ в Харьковской области. Украинские военные взяли Балаклею, Купянск и Изюм. Если верить законному главе Луганской областной администрации Сергею Гайдаю, ВСУ подошли к Лисичанску, который ранее с большим трудом захватили российские военные.

Минобороны РФ признало потерю инициативы на Харьковском направлении и отвод войск из Балаклеи и Изюма. Игорь Конашенков заявил, что силы ВС РФ были перегруппированы для усиления атак на Донецком направлении. Он заверил, что военных из-под Балаклеи и Изюма перебрасывали трое суток.

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