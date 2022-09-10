Президент Украины наградил орденом производителя «Байрактаров»
Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден «За заслуги» I степени Халюку Байрактару - генеральному директору турецкой компании «Байкар», производящей беспилотники Bayraktar TB2
Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден «За заслуги» I степени Халюку Байрактару - генеральному директору турецкой компании «Байкар», производящей беспилотники Bayraktar TB2. Бизнесмен встретился с Зеленским в Киеве, сообщает офис президента.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с компанией по усилению обороноспособности украинской армии. В частности, на встрече были подняты темы строительства завода «Байкар» в Украине и производства новой продукции с использованием украинских деталей.
Зеленский высоко оценил вклад Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских вооруженных сил.
«Каждый в Украине знает, что такое „Байрактар“, знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту [Турции Реджепу] Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией», — сказал Зеленский.
В начале сентября Байрактар пообещал увеличить количество производимых БПЛА Bayraktar TB2 до 500 ежегодно, а Bayraktar Akıncı — до 40.
Руководство Baykar Makina отказывается продавать свои дроны в Россию за любые деньги. В организации отметили, что обогащение не является для них приоритетом, а семья Байрактаров стремится помогать в борьбе за создание более справедливого и равноправного мира. В компании также не хотят жертвовать дружбой с Киевом, который первым начал покупать их боевые дроны. Помимо этого, Турция отказала Москве в строительстве совместного предприятия по выпуску БПЛА.