Меню
Украина
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
Украина
10 сентября 2022, 13:12

Президент Украины наградил орденом производителя «Байрактаров»

Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден «За заслуги» I степени Халюку Байрактару - генеральному директору турецкой компании «Байкар», производящей беспилотники Bayraktar TB2

Президент Украины наградил орденом производителя «Байрактаров»

Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден «За заслуги» I степени Халюку Байрактару - генеральному директору турецкой компании «Байкар», производящей беспилотники Bayraktar TB2. Бизнесмен встретился с Зеленским в Киеве, сообщает офис президента.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с компанией по усилению обороноспособности украинской армии. В частности, на встрече были подняты темы строительства завода «Байкар» в Украине и производства новой продукции с использованием украинских деталей.

Зеленский высоко оценил вклад Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских вооруженных сил.

«Каждый в Украине знает, что такое „Байрактар“, знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту [Турции Реджепу] Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией», — сказал Зеленский.
В начале сентября Байрактар пообещал увеличить количество производимых БПЛА Bayraktar TB2 до 500 ежегодно, а Bayraktar Akıncı — до 40.

Руководство Baykar Makina отказывается продавать свои дроны в Россию за любые деньги. В организации отметили, что обогащение не является для них приоритетом, а семья Байрактаров стремится помогать в борьбе за создание более справедливого и равноправного мира. В компании также не хотят жертвовать дружбой с Киевом, который первым начал покупать их боевые дроны. Помимо этого, Турция отказала Москве в строительстве совместного предприятия по выпуску БПЛА.

Материалы по теме
Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские государственные каналы
Зеленский наградил госнаградами иностранцев, поддержавших Украину
Зеленский уволил замначальника Нацгвардии, занимавшего пост с 2014 года
Сейчас на главной
Украина планирует создать фонд, в который будут вносить деньги россияне под санкциями
Фонд помощи Украине
Украина планирует создать фонд, в который будут вносить деньги россияне под санкциями
О желании украинских властей создать фонд, в который смогут вносить деньги оказавшиеся под санкциями россияне, газете The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с дискуссией в Киеве
Авторская колонка
Фундаментальная причина
Военные медиа заполнены информацией о катастрофическом поражении российской армии под Купянском, крупнейшем железнодорожном узле на севере Украины. Сейчас стали поступать новость, что Изюм освобожден украинскими войсками
Сонин Константин
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления»
война в украине
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления»
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления», написал в своем телеграм-канале представитель самопровозглашенной «ДНР» Денис Безсонов
Опубликован документ, свидетельствующий о количестве погибших российских военных в Украине
Военные потери России
Опубликован документ, свидетельствующий о количестве погибших российских военных в Украине
Российский политик Михаил Ходорковский опубликовал документ Министерства финансов РФ, в котором озвучивается размер выплаты родных погибших в войне против Украины
Общество
Жители Хабаровского края создали петицию, в которой просят отправить губернатора в отставку и «на фронт»
Жители Хабаровского края создали петицию, в которой предлагают отстранить Михаила Дегтярева от должности губернатора, чтобы он мог поехать в Украину для участия в так называемой «спецоперации»
Россия задействовала в войне в Украине более 80% сухопутных войск
НАТО
Россия задействовала в войне в Украине более 80% сухопутных войск
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия привлекла к войне в Украине 80% своих сухопутных войск. Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе
В России ожидается падения качества товаров и услуг из-за провала импорта
санкции
В России ожидается падения качества товаров и услуг из-за провала импорта
Предложение товаров и услуг в России, вероятно, будет сокращаться со смещением ассортимента в пользу альтернатив, ранее не представленных или слабо представленных на российском рынке
Карл III объявлен королем Великобритании
Великобритания
Карл III объявлен королем Великобритании
В Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона проходит церемония официального провозглашения 73-летнего Карла III новым королем Великобритании. Эта церемония — конституционная необходимость
Правительство Киргизии объявило о резком повышении пенсий
Киргизия
Правительство Киргизии объявило о резком повышении пенсий
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что с 1 октября в стране одномоментно повысят пенсии в среднем от 1,7 до 3,4 тыс. сомов (по данным ЦБ на 9 сентября, 1 сом — 0, 74 руб.)
Политика
Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы, вслед за Смольнинским советом Петербурга, призвал Путина сложить полномочия
Совета депутатов московского муниципального округа Ломоносовский обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку
Российский суд признал законным штраф для Google в 21,8 млрд рублей
Google
Российский суд признал законным штраф для Google в 21,8 млрд рублей
Таганский суд Москвы признал законным оборотный штраф 21,77 млрд рублей, наложенный на компанию Google за повторный отказ удалить запрещенную в России информацию
Заботливый президент
Чиновники РФ
Заботливый президент
На выборы осенью 2022 года идут сразу два бывших кремлёвских чиновника. Их доходы в администрации президента не были известны, поскольку прежние должности считаются слишком низкими — не требующими ежегодных публичных отчётов на сайте АП
Лесная промышленность России начала терять деньги из-за «разворота на Восток»
лесная промышленность
Лесная промышленность России начала терять деньги из-за «разворота на Восток»
Лесопромышленные предприятия Архангельской и Вологодской областей рискуют столкнуться с финансовыми проблемами в связи с перестройкой российской экономики на Восток
Минобороны России в ежедневной сводке по ситуации в Украине не стало комментировать происходящее в Балаклее
Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе боевых действий в Украине не стало комментировать успешное контрнаступление украинских войск в Харьковской области
Российские банки обязали с 1 октября раскрывать условия вкладов в виде таблицы
банки России
Российские банки обязали с 1 октября раскрывать условия вкладов в виде таблицы
Центробанк РФ сообщил, что банки с 1 октября будут обязаны раскрывать условия вкладов понятно — в виде таблицы. Указание, которое устанавливает для банков форму такой таблицы, зарегистрировал Минюст
Авторская колонка
Война с малым количеством прецендентов
В последние недели я несколько раз сталкивался с непониманием того, как относятся к российскому нападению на Украину в мире, в ближнем и дальнем зарубежье. Конечно, в демократических странах любая, любая точка зрения кем-то озвучена и несложно подыскать высказывание с любой заданной позицией
Сонин Константин
Евросоюз отменяет упрощённый визовый режим с Россией
ЕС
Евросоюз отменяет упрощённый визовый режим с Россией
Еврокомиссия подтвердила, что с 12 сентября будет приостановлено действие упрощенного визового режима с Россией. Такой решение приняли на прошлой неделе министры иностранных дел ЕС
Михаил Фридман предложил Украине $1 млрд из личных средств
санкции
Михаил Фридман предложил Украине $1 млрд из личных средств
Совладелец «Альфа-групп» предложил украинским властям перевести в страну личные средства. Это предложение в июне передал Национальному банку Украины входящий в группу «Альфа-банк Украина»