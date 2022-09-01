Украина впервые конфисковала активы российского миллиардера
Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, сообщает Центр противодействия коррупции страны. Это первое решение о конфискации имущества гражданина РФ в Украине
Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, сообщает Центр противодействия коррупции страны. Это первое решение о конфискации имущества гражданина РФ в Украине.
«Такая конфискация предусмотрена законом Украины «О санкциях», носит исключительный характер и может применяться только во время военного положения к тем лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины», — сообщили в суде изданию «LIGA.Бизнес».
У Евтушенкова конфисковали 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. метров и доли в пяти украинских предприятиях. В украинских компаниях, заявили в суде, у него были доли пакетов акций от 35% до 60%.
Суд принял во внимание, что российские компании, которыми владеет миллиардер, выпускают дроны и радиолокационные станции. Их используются на войне в Украине.
Евтушенков ранее возглавлял совет директоров компании АФК «Система». Ему пришлось покинуть этот пост из-за того, что Великобритания включила его в санкционные списки. По версии российского Forbes он сейчас занимает 51-ю строчку с $1,7 млрд.
В Украине Евтушенков владел был совладельцем компанй «Vodafone Украина» и «МТС Украина».
Сам Евтушенков рассказал Forbes, что не знает, какие принадлежащие ему активы могли быть конфискованы в Украине. По его словам, таких активов у него «никогда не было». «У компании — был один актив — МТС Украина. Но мы его продали несколько лет назад и больше ничего не покупали», — рассказал Евтушенков.
В конце мая Шевченковский районный суд Киева конфисковал активы «Роснефти на 23 млн гривен ($780 тыс.). В пресс службе Генпрокуратуры страны уточнили, что заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». Арест активов произошел в рамках досудебного расследования по фактам «финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
В начале мая Генпрокуратура Украины объявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа» — «дочки» российского «Росатома» и размещенных на них $99 тыc. Активы были заморожены в рамках расследования уголовного дела по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины («Присвоение или завладение имуществом и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя»).
Верховная рада Украины 1 апреля упростила процесс конфискации российских активов, которые попали под санкции. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В конечном счете предполагается, что эти деньги пойдут на восстановление экономики страны и помощь ее гражданам.