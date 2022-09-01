Первые большие партии вооружения по ленд-лизу придут в Украину в конце октября
По закону о ленд-лизе, принятом в США, Украина в лучшем случае получит первое вооружение через два месяца. Такое мнение в интервью Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт
По закону о ленд-лизе, принятом в США, Украина в лучшем случае получит первое вооружение через два месяца. Такое мнение в интервью Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Он напомнил, что закон о ленд-лизе заработает только с 1 октября.
«Берем самый оптимистичный, самый прогрессивный сценарий. 1 октября начинает работать ленд-лиз. Считаем, что с 1 октября начинается отгрузка, потому что пошли финансы – пошла команда на отгрузку техники и вооружения. Сегодня появилась новость о том, что Соединенные Штаты будут доставлять эти партии вооружения морем. Сколько будет идти пароход? Берем месяц – четыре недели. Это с погрузкой, с разгрузкой. Это значит, на конец октября придут первые большие партии вооружения», – спрогнозировал Жданов.
Еще неделя, по его оценке, нужна на то, чтобы доставить вооружение в Украину, а дальше нужно время, чтобы передать эту технику военнослужащим, которые умеют ею пользоваться.
«А тут мы упираемся в формирование воинских частей. У нас есть подготовленные люди, которые прошли подготовку, допустим, в западных учебных центрах, – и мы их должны совместить с этой техникой, сформировать из них воинские части, новые бригадные комплекты. Это займет еще где-то три недели в лучшем случае (при обученности личного состава, если они знают уже эту технику). Итого: мы выходим где-то на ноябрь», – объяснил эксперт.
В случае этого сценария, продолжил он, украинскую армию ждет уже зимняя военная кампания.
При этом Жданов подчеркнул, что это оптимистичный сценарий.
«А если 1 октября только пойдут деньги – и завод только включит станок и выдаст первую гаубицу к концу месяца, тогда у нас весенняя кампания получается», – сказал эксперт.