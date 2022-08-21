Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя
Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина в настоящее время последовательно добивается «кинетического эффекта глубоко в тылу России»
Взрывы на авиабазе «Саки» в аннексированном Крыму в этом месяце вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России, пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.
Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина в настоящее время последовательно добивается «кинетического эффекта глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и существенное психологическое влияние – на российское руководство».
«По нашей нынешней оценке, события на аэродроме «Саки» 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота», – сказал чиновник.
Чиновник отметил, что в целом война находилась в моменте, близком к операционному застою.
«Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом повлияют на ход войны», – добавил он.
Контекст
9 августа на аэродроме «Саки» у поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Различные источники сообщают, что были уничтожены от 8 до 24 единиц российской авиатехники – преимущественно истребители и разведчики.
На аэродроме «Саки», в 20 км от Евпатории, базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота и, вероятно, отсюда наносят удары по югу Украины.