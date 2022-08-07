По данным МВД Украины, за время войны были задержаны более 1600 предполагаемых диверсантов
По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины, корректировщики и пособники диверсантов соглашаются сотрудничать с российские военными за 5–10 тысяч гривен
За время войны украинские правоохранительные органы задержали более 1600 человек, вероятно причастных к диверсионной деятельности. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.
По его словам, корректировщики и пособники диверсантов соглашаются сотрудничать с российские военными за 5–10 тысяч гривен. За эти деньги они предоставляют России информацию о позициях ВСУ местах прилета ракет.
«Измена государства за $300 — это почти за 30 серебряников. Однако деятельность полиции и СБУ по противодействию этим проявлениям достаточно эффективна. Шаг за шагом, в том числе и при поддержке наших международных партнеров, мы обнаруживаем этих изменников, и дальше их ждет правосудие», — заявил Енин.
Одно из последних громких разоблачений украинцев, подозреваемых в диверсионной деятельности, было сделано в середине июня. Тогда Государственное бюро расследований Украины заявило, что экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов мог собирать и передавать России секретные данные о Чернобыльской АЭС.