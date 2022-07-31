Владелец одной из крупнейших зерновых компаний Украины погиб при обстреле Николаева
Участник украинского списка Forbes, миллионер Алексей Вадатурский и его жена Раиса погибли в результате обстрела Николаева в ночь на 31 июля
Участник украинского списка Forbes, миллионер Алексей Вадатурский и его жена Раиса погибли в результате обстрела Николаева в ночь на 31 июля. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
«Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим», — заявил Ким.
Эту информацию подтвердил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Этой ночью в результате очередного российского теракта — обстрела мирных жителей Николаева погиб Алексей Афанасьевич Вадатурский. Герой Украины, заслуживший это звание своим трудом. Настоящий патриот, аграрий, судостроитель, владелец легендарной компании „Нибулон“, бизнесмен, бизнесмен, который бизнесмен бросил ее даже в войну», — заявил он.
Вадатурский в 1991 году основал компанию «Нибулон», которая к 2021 году стала третьим по выручке аграрным предприятием Украины. Компания занимается производством и экспортом сельскохозяйственной продукции, а также судостроением и перевозками.
Предпринимателю было 74 года. Он занимал 24 место в списке самых богатых украинцев с состоянием 430 миллионов долларов.