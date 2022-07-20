Украинская разведка сообщила об эвакуации кота со Змеиного
Украинская разведка нашла на острове Змеиный оставленное российскими военнослужащими оружие — и кота. Кота, который «прожил несколько месяцев в оккупации», эвакуировали на подконтрольную Украине территорию
Украинская разведка нашла на острове Змеиный оставленное российскими военнослужащими оружие — и кота. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram-канале.
Кота, который «прожил несколько месяцев в оккупации», эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. О его состоянии ничего не сообщается.
В ходе операции ГУР МО выполнило инженерные работы по разминированию острова. Также служащие обнаружили российские системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ и электронные носители информации. На острове установили украинский флаг.
Украина 30 июня нанесла удары по острову Змеиный в Черном море, после чего в Минобороны России заявили, что российские военные «в качестве шага доброй воли» завершили «выполнение поставленных задач» и вывели находившийся там гарнизон. Минобороны РФ хотело «разоблачить фейк» о сдаче Змеиного, однако лишь подтвердило данные о победе ВСУ на острове. В своем Telegram-канале ведомство репостнуло сообщение канала «Война с фейками» с информацией о том, что российские войска оставили остров Змеиный, «не выдержав атак ВСУ». Неизвестный автор попытался опровергнуть сообщение, написав, что «удерживать остров в условиях открытого противостояния сложно» и «гарнизон принято решение вывезти с острова, чтобы избежать потерь».
Военно-политический эксперт Юрий Федоров заявил The Insider, что утверждение России — «очевидное вранье и лицемерие», так как никакого акта «доброй воли» при уходе с острова не было. Он объяснил, что ВС России оставили Змеиный из-за поставок Украине западного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
За несколько дней до того, как совершить «шаг доброй воли», в России также признавали важность сохранения контроля над Змеиным как над стратегически важным объектом. Так, депутат Госдумы и бывший командующий 58-й армией, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа Андрей Гурулев выпустил текст под названием «О героизме наших воинов в защите острова Змеиный». Кроме того, 22 июня заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» перечислил пункты, по которым остров представляет важность. По его словам, Змеиный является основным стратегическим объектом в акватории Черного моря, так как ни один корабль Болгарии, Румынии, Польши и любой другой страны не пройдет мимо острова.