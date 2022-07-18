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18 июля 2022, 01:57

Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что отстранил глав ведомств из-за большого количества государственных изменников среди представителей силовых структур

Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов, согласно которым от своих должностей отстраняются генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Последний уволен по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Господин Зеленский объяснил, что отстранил глав ведомств из-за большого количества государственных изменников среди представителей силовых структур.

«Согласно статье 47 Дисциплинарного устава вооруженных сил Украины... Отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины»,— сказано в указе президента.

Статья 47 предполагает увольнение за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям или создало угрозу появлению таких последствий».

Ирина Венедиктова снята с должности в соответствии с ч. 2 ст. 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен его заместитель Алексей Симоненко.

«Я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении»,— заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, более 60 работников органов прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против государства». Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям, сказал президент.

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