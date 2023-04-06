Невеселые фальстарты
С фронта сообщают, что российские войска начинают оставлять позиции
По информации издания «Новой-Европа» которая ссылается на свои источники, в российской группировке войск в Украине, началось оставление войсками РФ занимаемых позиций. Пока что очень медленное. Но, возможно, мы наблюдаем признаки начала давно ожидаемого украинского наступления.
Россияне уходят
По информации с линии соприкосновения, сейчас происходит отвод российских подразделений с «северного выступа» у Авдеевки. Бои идут за Новосёловку, но ВСУ пока не пытаются штурмовать этот населенный пункт, «скорее обозначая присутствие».
— Южный выступ у села Водяное пока держится, но оттуда могут отойти в ближайшие два дня, — рассказывает наш собеседник. — Позиции у Угледара оставлены. Там теперь серая зона глубиной десять километров. ВС РФ отходят к Волновахе. В Марьинке еще держат фронт, но там мало войск. В Бахмуте ВСУ с ночи начали забирать обратно ранее взятые вагнеровцами кварталы в центре. Продвигаются медленно, но успешно. Судя по всему, вооруженные силы РФ севернее и южнее Бахмута готовятся отходить.
«ВСУ перебросили на Донецкое направление свежие штурмовые подразделения, которые сначала провели успешную разведку боем у Водяного, потеснив ВС РФ на 2–3 км, а потом выбили российские войска с позиций северо-восточнее Авдеевки, ударив в основание российского выступа на Новосёловку, — описывает происходящее телеграм-канал «Воля». — По сообщениям с обеих сторон, ВС РФ отошли в Новосёловку, существует угроза потери населенного пункта, если ВСУ продолжат наступать. Это может привести к окружению или быстрому отступлению ВС РФ с позиций у Красногоровки. Это те самые позиции, которые российские «военкоры» называли ключевыми и еще осенью уверяли, что именно оттуда ВС РФ смогут успешно окружить Авдеевку. Ожесточенные бои за эти населенные пункты шли с начала войны. Теперь все локальные успехи ВС РФ, скорее всего, обернутся для них отходом с щедро политых кровью позиций».
По данным «Воли», ВС РФ отступили и восточнее Авдеевки, отойдя ближе к селу Спартак и городу Ясиноватая. Источники телеграм-канала связывают отступление с двумя факторами. Первый: российские подразделения были не в состоянии наступать дальше, потому что исчерпали людские и материальные ресурсы. Второй: действия штурмовых подразделений ВСУ под Авдеевкой показали, что растянутый фронт может быть прорван сразу в нескольких местах, поэтому было принято решение сократить линию соприкосновения, чтобы создать насыщенную оборону вокруг Донецка, Ясиноватой и Горловки, а также укрепить оборону вокруг Волновахи.
В районе Бахмута, по данным «Воли», ситуация похожая. ВС РФ готовятся отходить с позиций южнее и севернее города, а ЧВК полностью потеряли темп продвижения в самом Бахмуте.
— На многих участках фронта сегодня фиксируется снижение наступательной активности российских войск, — утверждает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. — Россияне всё еще пытаются атаковать на лиманском направлении в районе Белогоровки. И хотя в районах Бахмута и Авдеевки продолжается кровопролитное противостояние, интенсивность боев заметно уменьшилась. Украинские войска на некоторых участках осторожно оттесняют неприятеля и продвигаются в глубь его позиций.
По мнению Александра Мусиенко, исчерпав наступательный потенциал, российские войска переходят к оборонительной стратегии и отходят на ранее подготовленные рубежи. Ведь во время бесславно захлебнувшегося зимне-весеннего наступления российской армии немалая часть войск занималась именно созданием укрепленных районов и линий обороны.
— Складывалось впечатление, что, идя в наступление, россияне уже понимали неизбежность перехода к оборонительным действиям, — заканчивает рассказ Александр Мусиенко. — Сейчас, судя по всему, этот момент настал. Думаю, что теперь мы увидим, как Россия сделает акцент на применении артиллерии для сдерживания ВСУ. Какое-то количество снарядов у РФ еще осталось.
Подготовка к контрнаступлению
Не все специалисты согласны с тем, что российская сторона начала переходить в глухую оборону.
— У меня другая информация, — заявляет «Новой-Европа» украинский военный эксперт Олег Жданов. — В Бахмут заходит 98-я дивизия ВДВ МО РФ. Начальник генштаба МО РФ Валерий Герасимов собирает свою старую команду и возвращает ранее снятых с должностей генералов, включая Александра Лапина (начальник штаба Сухопутных войск МО РФ). Ни о каких отходах речи не идет. Интенсивность боевых действий падает из-за распутицы.
Вероятнее всего, сегодня пока рано говорить о начале уже столько раз анонсированного украинского контрнаступления. Но и попытки российских войск атаковать явно терпят неудачу по всей длине фронта.
— На многих направлениях Вооруженные силы Украины получили новую партию боеприпасов и артиллерийским огнем выдавили россиян с ранее занятых позиций, — объясняет «Новой-Европа» украинский военный эксперт Роман Свитан. — Сегодня мы можем говорить о некоторых оперативных успехах ВСУ. К примеру, южнее Угледара с запада на восток протекает река Кашлагач. Россияне форсировали этот рубеж обороны. Но как только украинцам доставили нужное количество боекомплекта, оккупантов выбили оттуда за дистанцию дальности работы пушек очень быстро и с большими потерями. Ведь эта местность давно отлично пристреляна. Подобная ситуация наблюдается и в Марьинке, и в Авдеевке, где рубежом обороны является автодорога, и на других участках фронта. Уверен, что вскоре ВСУ отобьет Красногоровку.
В Бахмуте, по словам Романа Свитана, бои идут в центре города. Если частный сектор, состоящий из одно- и двухэтажных строений, а также промзона захвачены «группой Вагнера» и войсками РФ, то весь район многоэтажек находится под контролем ВСУ. Днем россияне продвигаются на несколько зданий или кварталов. А ночью силы специальных операций отбивают их обратно.
— Все эти бои местного значения нельзя считать началом наступления, — завершает разговор Роман Свитан. — Сейчас мы лишь наблюдаем начало подготовки ВСУ к наступательным действиям. А именно — «прожигание» нашими РСЗО и артиллерией российских войск на юге. Вчера были обстреляны новыми дальнобойными ракетами для HIMARS объекты в Мелитополе. К концу месяца эта работа должна быть закончена. Тогда и начнется основное действие!