Меню
Украина
RU / EN
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
Украина
происшествие
Кирилл Кривошеев
18.01.2023 17:12

Правительство Украины понесло небоевые потери

Вертолет с главой МВД упал рядом с детским садом

Правительство Украины понесло небоевые потери
Photo: Телеграмм-канал Антона Геращенко

Утром в среду министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли в авиакатастрофе в городе Бровары Киевской области. Вертолет с чиновниками летел на малой высоте, а затем упал рядом со зданием детского сада, что привело к дополнительным жертвам и разрушениям. Что именно стало причиной трагедии, пока неизвестно.

В среду, 18 января, Украина при трагических обстоятельствах лишилась практически всего руководства МВД: погиб министр Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и другие сотрудники. Вертолет с чиновниками вылетел из города Бровары Киевской области. Пролетев какое-то время на малой высоте, он упал возле здания детского сада. Число погибших в результате аварии достигло 17 человек, включая 4 детей, а пострадавших — 25.

«При крушении вертолета в детском саду упали перекрытия, образовались завалы, там сейчас идут спасательные работы»,— заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Четко ответить на вопрос, куда именно направлялись чиновники, он отказался. «Министр внутренних дел направлялся в одну из горячих точек в нашей стране, где идут боевые действия», — сказал господин Тимошенко.

Причины трагедии тоже пока остаются под вопросом. «Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины», — сказал по этому поводу генпрокурор Украины Андрей Костин.

В пользу какой-то конкретной версии — техническая неисправность, ошибка пилота или диверсия — следствие, видимо, будет склоняться после изучения показаний свидетелей, коих немало.

«У меня есть просьба к людям, которые видели полет вертолета, как мы понимаем, он продолжительный период времени летел на низкой высоте, обратиться в национальную полицию. Мы приедем к вам и все запишем», — заявил начальник главного управления национальной полиции Украины по Киевской области Андрей Небитов.

На немногочисленных кадрах с места аварии видно, что погода была пасмурной и туманной. Впрочем, некоторые утверждают, что возгорание произошло еще в полете. «Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное», — заявила телеканалу «Суспильне» жительница одного из соседних домов. Указывать ее имя в титрах журналисты не стали.

Упавший вертолет был модели Super Puma (AS 332). Машины такой модели Украине передала Франция — для нужд государственной службы по чрезвычайным ситуациям и МВД.

Материалы по теме
В Чечне легкомоторный самолет потерял управление и упал на жилой дом
В Серпухове двухлетний ребенок выжил после падения с 8-го этажа
Взрыв бомбы на остановке в Москве квалифицировали как хулиганство
Сейчас на главной
Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей
Канада
Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей
Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев объявила, что Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн
Премьер Швеции предложил обсудить передачу Украине замороженных российских активов
швеция
Премьер Швеции предложил обсудить передачу Украине замороженных российских активов
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предложил рассмотреть использование замороженных на Западе российских активов для восстановления страны
Казахстан резко ужесточил условия пребывания для россиян
Визаран
Казахстан резко ужесточил условия пребывания для россиян
По новому постановлению граждане стран ЕАЭС, в том числе россияне, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода. Документ вступает в силу через 10 дней после опубликования
Экономика
В России возник острый дефицит сырья для йогуртов
Производители молочных продуктов в России столкнулись с нехваткой кукурузных крахмалов, которые используют в качестве загустителей для йогуртов и десертов. Это сырье привозили из западных стран
СБУ назвала имена причастных к удару по Днепру
война в украине
СБУ назвала имена причастных к удару по Днепру
Служба безопасности Украины сообщила об установлении имен нескольких десятков российских военнослужащих, причастных к нанесенному 14 января ракетному удару по жилому дому в Днепре, в результате которого под завалами погибли не менее 40 человек
МАГАТЭ расширит присутствие в Украине для предотвращения ядерной аварии
МАГАТЭ
МАГАТЭ расширит присутствие в Украине для предотвращения ядерной аварии
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о расширении присутствия в Украине. На эти меры решили пойти ради предотвращения ядерной аварии
Украина получит от Евросоюза €18 млрд в 2023 году
Евросоюз
Украина получит от Евросоюза €18 млрд в 2023 году
Украина рассчитывает получить от своих международных партнеров $38 млрд бюджетной помощи. На восстановление страны после окончания военных действий потребуется более $1 трлн
Общество
Военные эксперты рассказали о подготовке России к двум военным операциям против Украины
Россия может готовиться к двум возможным военным операциям против Украины в первой половине 2023 года – полномасштабному наступлению в Луганской области и оборонительной операции для отражения украинского контрнаступления
Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и еще 196 россиян
персональные санкции
Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и еще 196 россиян
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении ограничительных мер в отношении 198 человек
В Китае заявили об утрате доверия к Путину
Китай
В Китае заявили об утрате доверия к Путину
Президент России Владимир Путин, заявляющий о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Китаем, теряет доверие руководства в Пекине, которое все больше сомневается в трезвости его решений
В Молдова выполниля половину требований для дальнейшего движения в ЕС
Интеграция в ЕС
В Молдова выполниля половину требований для дальнейшего движения в ЕС
По словам молдавского президента Майи Санду, Молдова выполнила 16 из 35 мероприятий, которые необходимо было осуществить до конца 2022 года для продвижения процесса интерграции в Европейский Союз
Великобритания вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки
Великобритания
Великобритания вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки
Министр обороны Великобритании по просьбе британского премьер-министра Риши Сунака ведет переговоры с партнерами, чтобы поставить Украине новую партию танков
Авторская колонка
«Нурсултан Назарбаев больше не елбасы»
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев больше не лидер нации. Конституционный суд страны признал, что данный закон более не соответствует обновленной Конституции. Изменения в документ были внесены по результатам референдума в июне 2022 года
Дризе Дмитрий
Москалькова в Анкаре обсудила с украинским коллегой возможность обмена осужденными гражданскими
обмен пленными
Москалькова в Анкаре обсудила с украинским коллегой возможность обмена осужденными гражданскими
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила на встрече в Турции с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом возможность обмена осужденными гражданскими
Из-за потолка цен на нефть и европейского эмбарго Россия ежедневно теряет 12 млрд ₽
потолка цен на нефть
Из-за потолка цен на нефть и европейского эмбарго Россия ежедневно теряет 12 млрд ₽
Ограничение цен на российскую нефть и европейское эмбарго обходятся России каждый день в 160 миллионов евро (12 миллиардов рублей), пишут исследователи Centre for Research on Energy and Clean Air
Русская «Игра престолов»
Россия без Путина
Русская «Игра престолов»
Россия начинала век как член элитарного клуба самых развитых стран света. Спустя 20 лет правления Путина страна переместилась в другую лигу — к Ирану, Северной Корее и Сирии. Сегодня Россия совершенно заслуженно занимает место среди самых изолированных и бесчеловечных режимов мира
Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши
соцопрос
Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши
Президент Польши уже второй год подряд является лидером общественных симпатий в Украине - ему доверяют 87% граждан. В 2021 году этот показатель составлял 52%
Общество
Списки пострадавших в Макеевке бойцов из Самарской области не будут опубликованы
Сведения о пострадавших в Макеевке военнослужащих из Самарской области не будут размещаться публично. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на областного военного комиссара