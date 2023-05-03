Меню
Происшествия
RU / EN
Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса
03.05.2023 00:07

Второй за сутки грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва в Брянской области

В Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись вагоны грузового поезда, сообщил телеграм-канал 112. Информацию подтвердил источник, близкий к МВД

Второй за сутки грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва в Брянской области

В Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись вагоны грузового поезда, сообщил телеграм-канал 112. Информацию подтвердил источник, близкий к МВД.

Позднее информацию подтвердили РЖД. Компания сообщила, что локомотив и около 20 вагонов поезда сошли с рельс в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега. По данным РЖД, пострадавших нет. Движение на участке остановлено. На место повреждения путей направлены пожарный и два восстановительных поезда, работают городские пожарные расчеты.

Станция Снежетьская, у которой были подорваны железнодорожные пути, находится в нескольких километрах от Брянска.

Источник издания сообщил, что поезд следовал из Брянска.

Глава области Александр Богомаз подтвердил подрыв на железной дороге. «В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что всего были слышны три взрыва. На месте работают пожарные. На кадрах с места взрыва, которые опубликовал канал, видно, что состав состоял из грузовых вагонов и цистерн.

За последние несколько дней это уже второй подрыв железнодорожного полотна. 1 мая в Унечском районе на 136-м километре маршрута Брянск — Унеча неизвестные взорвали бомбу, в результате чего сошел с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда. Пострадавших при взрыве не было. Движение на участке было приостановлено. Утром 2 мая РЖД сообщили, что на железнодорожном перегоне восстановили движение. Железнодорожники уложили около 100 м нового железнодорожного полотна.

Сейчас на главной
Российская пропаганда готовила для россиян два сценария украинского контрнаступления
пропаганда
Российская пропаганда готовила для россиян два сценария украинского контрнаступления
В распоряжении СМИ оказалась свежая методичка для российских пропагандистов. В ней говорится, как нужно освещать готовящееся украинское контрнаступление
Китай проголосовал за резолюцию ООН, где Россия названа агрессором
Китай проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жёсткие формулировки по отношению к России в связи с её вторжением в Украину. Ранее представители Китая, как правило, воздерживались при голосовании за проекты подобных резолюций
Власти ЮАР просят Путина не приезжать на саммит БРИКС
ЮАР
Власти ЮАР просят Путина не приезжать на саммит БРИКС
Переговоры с Россией ведутся из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. Власти ЮАР предлагают президенту России принять участие в саммите по видеосвязи
Безвозвратные потери
санкции
Безвозвратные потери
Санкции Запада в ответ на российское вторжение в Украину не оказали на российскую экономику терминального эффекта, однако привели к огромным безвозвратным потерям и поставили на путь демодернизации те отрасли, которые добились наибольших успехов в повышении своей международной конкурентоспособности
ВСУ назвали атаку на нефтехранилище в Севастополе подготовкой к контранаступлению
Крым
ВСУ назвали атаку на нефтехранилище в Севастополе подготовкой к контранаступлению
Глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала пожар на нефтехранилище в Севастополе, который произошел вчера, 29 апреля, в результате удара беспилотника
Лозунги вместо имен и «подвигов»
война в украине
Лозунги вместо имен и «подвигов»
Для официальных сообщений о погибших в Украине характерна крайняя скудость информации о них и практически полное отсутствие какой-либо «человеческой истории». Так, в Дагестане о потерях чаще всего сообщают спустя значительное время – в связи с вручением наград родственникам или открытием мемориальной доски
Вооруженные силы Дании подтвердили, что спецсудно России находилось возле места взрыва «Северного потока»
Российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом «Северный поток» за четыре дня до того, как трубы были взорваны 26 сентября прошлого года
Московские аэропорты подверглись налету дронов
дроны
Московские аэропорты подверглись налету дронов
Возле московских аэропортов начали появляться неизвестные беспилотники. Один из дронов был замечен в опасной близости от самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Шереметьево,
США могут принять дополнительные контрмеры в рамках ДСНВ, если Россия не вернется к его исполнению
США
США могут принять дополнительные контрмеры в рамках ДСНВ, если Россия не вернется к его исполнению
США рассматривают возможность принятия дополнительных ответных мер по Договору о стратегических наступательных вооружениях, если Россия не пересмотрит свое решение о приостановке участия в нем
Авторская колонка
Человек для окопа
Проблемы, которые порождает репрессивное по сути своей законодательство, являются не сиюминутными и даже не среднесрочными, а долгосрочными. Гигантского размера мины закладываются под само будущее страны
Колесников Андрей
На представительства России за рубежом совершили 16-е нападение с начала войны. На этот раз на Кипре
В столице Кипра Никосии загорелся «Русский дом» — культурный центр Россотрудничества после того, как в него, вероятно, бросили «коктейли Молотова», сказала ТАСС. Это уже как минимум 16-е нападение на российские представительства за рубежом с начала войны
В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года
США
В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрит резолюцию, в которой говорится, что политика Вашингтона должна быть направлена на восстановление Украины в границах 1991 года
Ядерный кольт
ядерное оружие
Ядерный кольт
Известную фразу «Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными» нередко повторяют, имея в виду не знаменитый револьвер, а ядерное оружие. Обладание ядерным оружием позволяет нивелировать превосходство противника в конвенциональных вооруженных силах, подобно тому как кольт 45-го калибра позволил слабым успешно противостоять сильным
Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году
ЕС
Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году
Власти Молдавии надеются, что до конца 2023 года смогут добиться единогласного решения о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу
Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности для участия в Wimbledon
В 2022 году россиянам и белорусам не разрешили участвовать в Wimbledon. В ответ международные ассоциации ATP и WTA оштрафовали турнир и лишили его рейтинговых очко
В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Челябинск
В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Администрация Челябинской области опубликовала распоряжение об организации смотра-конкурса на лучшее бомбоубежище в Челябинске. Согласно документу, конкурс проводится с 20 апреля по 31 мая
Правые против правых
Сельхоз продукция
Правые против правых
Запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в Европу стал крупнейшим кризисом украинской политики ЕС за 13 месяцев войны. США и ЕС не только поставляют Украине оружие, но и тратят значительные средства на поддержку ее экономики, разрушенной войной и блокадой торговых путей через Черное море
Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь
Южная Корея
Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь
Список продукции, на поставки которой в РФ и Беларусь требуется специальное разрешение, вырос с 57 до 798 позиций, сообщает корейское информагентство Ренхап. Это ответ Сеула на продолжающееся российское вторжение в Украину