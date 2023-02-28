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Как общество и государство манипулируют мужчинами, чтобы те жертвовали собой
28.02.2023 02:08

Россия теряет на санкциях $500 млн в день

Приток выручки от нефти, который составлял $500-600 млн ежедневно, упал до $300 млн в день вместе с ценами на российский сорт Urals, который нефтяники продают со скидками более 40% к Brent

Россия теряет на санкциях $500 млн в день

Река энергетических сверхдоходов, которая текла в Россию весь 2022 год, снабжая бюджет деньгами на армию, а бизнес - валютой на импорт товаров, обмелела более чем вдвое, пишет издание The Moscow Times.

По сравнению с уровнями перед началом вторжения в Украину доходы российской экономики от экспорта нефти и газа уменьшились на $500 млн в день, подсчитали аналитики Deutsche Bank.

Приток выручки от нефти, который составлял $500-600 млн ежедневно, упал до $300 млн в день вместе с ценами на российский сорт Urals, который нефтяники продают со скидками более 40% к Brent.

На фоне санкций Запада, которые включают эмбарго Евросоюза и «потолок цен» от стран G7, стоимость нефти российского происхождения снизилась почти на треть. По данным Минфина, средняя цена Urals в январе и декабре опустилась $50 за баррель, хотя еще в октябре это было $79,5, а в летние месяцы - выше $80.

Еще значительнее упали газовые доходы экономики. Физический объем поставок в Европу - на некогда крупнейший рынок сбыта «Газпрома» - в прошлом году опустился до минимума с конца 1980х: из 2,5 млрд кубометров в неделю осталось лишь 500 млн. Как итог на экспорте газа Россия зарабатывает $50 млн в день против $300 млн в среднем за период с августа 2021 года по август 2022, следует из подсчетов Deutsche Bank.

«Эпоха сверхдоходов на нефтяном и газовом рынке для России закончена», - говорит Янис Клюге, экономист German Institute for International and Security Affairs. Это создает угрозы для бюджета, который в прошлом году получил 3,3 триллиона рублей дефицита, а на этот - сверстан с «дырой» в 3 трлн рублей.

В начале 2023 года, по данным Минфина, нефтегазовые доходы казны просели на 47% год к году, ненефтегазовые - на 28%, а месячный дефицит - почти 1,8 триллиона рублей - стал рекордным для января за последние 25 лет.

Чтобы закрыть дефицит, Минфин впервые в истории продал 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния, а также «распечатал» последние доступные резервы иностранной валюты, на которые не распространяются западные санкции — это 310 млрд китайских юаней из ФНБ. В январе Минфин и ЦБ продали юаней на бирже на 54,5 млрд рублей, а в феврале утроят эту сумму — до 160,2 млрд рублей.

Наступивший год «станет настоящим тестом» для российской экономики, говорит Тим Эш, старший научный сотрудник по РФ и Евразии в Chatham House. К нефтяному эмбарго с 5 февраля добавился запрет на поставки в ЕС нефтепродуктов. А их пристроить в Азию, даже со скидками, будет куда сложнее: Индия и Китай располагают собственной сетью НПЗ и предпочитают покупать сырую нефть, чтобы самостоятельно ее перерабатывать, предупреждает аналитик  Bruegel Бен МакВильямс.

В результате России придется сокращать добычу, единодушны эксперты. Правительство уже объявило о добровольном снижении на 500 тысяч баррелей в сутки с марта, но это лишь начало, полагают в Международном энергетическом агентстве и ОПЕК. По их оценкам, нефтедобыча по итогам года просядет на 8-10%, до 9,9-10,1 млн баррелей в сутки.

Аналитики ПСБ рисуют еще более мрачную картину: нефтяная промышленность будет вынуждена сократить производство на 18%, до 8,8 млн баррелей в сутки - минимума с начала 2000х.

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