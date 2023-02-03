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03.02.2023 20:06

В курс истории в вузах России включили вторжение в Украину

Курс истории для вузов на неисторических специальностях в России с 1 сентября будет включать в себя период приблизительно от завоевания Киева Новгородом в IX веке до вторжения российской армии в Украину в начале 2022 года

В курс истории в вузах России включили вторжение в Украину

Курс истории для вузов на неисторических специальностях в России с 1 сентября будет включать в себя период приблизительно от завоевания Киева Новгородом в IX веке до вторжения российской армии в Украину в начале 2022 года. Об утверждении второго февраля новой концепции Минобрнаукой пишет издание «Радио Свобода».

Концепция подготовлена коллективом авторов Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. В события вокруг современной России включат расширение НАТО на восток, развал соглашений о сокращении вооружений и «отказа США, НАТО и Евросоюза от обсуждения угроз национальной безопасности России», — пишет издание.

Документ описывает события в ключе общей риторики Кремля. После отказа от обсуждения угроз, написано в нём, последовали «вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса». После студентам расскажут про признание независимости донбасских сепаратистов, объявление «Специальной военной операции», санкционное давление стран Запада и "попытки изоляции России от остального мира».

Авторы концепции рекомендуют преподавателям «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории. Ранее газета приводила в пример раздел, посвященный войне в Чечне: «Чечня в 1990-е годы стала прибежищем международного терроризма и криминала, в ней не действовали российские законы. Это стало основанием для проведения нескольких воинских операций для нормализации жизни и восстановления конституционного строя».

Один из опрошенных газетой экспертов прямо называл трактовку современных событий в документе пропагандой. Другой отмечает, что концепция рассматривает ряд современных событий, ещё не осмысленных исторической наукой в России.

Новый учебник истории с разделом о российском военном вторжении в Украине, может появиться в школах с 1 сентября 2023 года, заявил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

7 декабря 2022 Владимир Путин заявил, что появление новых школьных учебников по истории и обществознанию является «вопросом общенационального значения».

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