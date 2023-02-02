Жительницу Сочи оштрафовали на две тысячи рублей за статус «Слава Украине» на корейском языке в мессенджере
Центральный районный суд Сочи оштрафовал 38-летнюю жительницу города Викторию на две тысячи рублей за статус в мессенджере WhatsApp — фраза «Слава Украине» была написана на корейском языке
Центральный районный суд Сочи оштрафовал 38-летнюю жительницу города Викторию на две тысячи рублей за статус в мессенджере WhatsApp — фраза «Слава Украине» была написана на корейском языке. Об этом пишет ихдание «Холод» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Из материалов суда следует, что женщина 1 февраля разместила в мессенджере «надпись на корейском языке, перевод которой является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации».
Жительницу Сочи признали виновной по статье о «демонстрировании нацистской символики». Суд учел, что у нее есть несовершеннолетние дети и назначил наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.
Сама Виктория рассказала «Кавказ.Реалиям», что накануне ее вызвали на работу, откуда сотрудники полиции отвезли в отделение. Там женщине, по ее словам, сообщили, что ее статус в мессенджере попадает под определение лозунга экстремистских организаций. Издание отмечает, что неизвестно, кто донес на жительницу Сочи в полицию.