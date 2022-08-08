Губернатор Санкт-Петербурга предложили ввести штрафы за лай собак
Александр Беглов внес в Заксобрание города законопроект о штрафах для владельцев домашних животных за громкий лай, вой и другие звуки, которые питомцы издают в ночное время
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Заксобрание города законопроект о штрафах для владельцев домашних животных за громкий лай, вой и другие звуки, которые питомцы издают в ночное время, а также по выходным и праздникам. Документ опубликовал оппозиционный депутат Борис Вишневский.
Беглов уточнил, что инициатива обусловлена многочисленными жалобами в управление ветеринарии. В правительстве Петербурга пришли к выводу, что шум - это «следствие безответственного отношения владельцев животных к своим обязанностям по их содержанию». Размер штрафа составит от 500 до пяти тысяч рублей.
Вишневский усомнился в том, что инициативу можно реализовать на практике. «У нас если ночью (как, например, на намыве на Васильевском) ведутся реально громкие строительные работы, не дающие спать всему кварталу, так никого не дозовешься, чтобы составили протокол и наказали. А тут на лай собаки будут приезжать? Хочу спросить губернатора и правительство: вы сами-то в это верите?», - задается вопросом депутат.
Он также предположил, что предложение Беглова на деле окажется очередным «мёртвым» законопроектом, который примут ради отчёта «о проделанной работе».