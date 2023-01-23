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23.01.2023 13:02

За отправкой посылок с бомбами в Испании может стоять ГРУ

Западные спецслужбы связывают рассылку писем с бомбами в Испании с российской ультраправой группировкой «Русское имперское движение», которыми могли управлять из Главного управления разведки Министерства обороны России

За отправкой посылок с бомбами в Испании может стоять ГРУ

Западные спецслужбы связывают рассылку писем с бомбами в Испании с российской ультраправой группировкой «Русское имперское движение» (РИД), которыми могли управлять из Главного управления разведки Министерства обороны России. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

В ноябре и декабре 2022 года в Испании шесть посылок с взрывными устройствами поступили в резиденцию премьер-министра страны, посольства Украины и США, а также министерство обороны. В результате сотрудник украинского дипломатического ведомства в Мадриде получил легкие ранения.

В последние недели следователи, которые занимаются делом, сосредоточили внимание на радикальной группировке «Русское имперское движение». Как предполагает следствие, она связана с российскими спецслужбами. По данным издания, российские офицеры, стоящие за нападениями, работают в ГРУ.

Источники газеты среди официальных лиц США рассказали, что российские офицеры, руководившие этой кампанией, намеревались застать европейские власти врасплох и, предположительно, проверяли «марионеточные группы» на случай, если Москва решит обострить конфликт.

Один из собеседников издания назвал отправку посылок с бомбами «предупредительным выстрелом», сообщающим, что Россия готова использовать террористические организации для ударов по всей Европе.

По словам официальных лиц США, с которыми поговорили журналисты, отношение Владимира Путина к терактам может измениться, если Россия продолжит терпеть серьезные неудачи в Украине. Путин, сообщили источники газеты, предоставил своей военной разведке широкую свободу для тайных операций в Европе, но при этом степень участия Кремля в операции по отправке бомб следователям неясна.

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