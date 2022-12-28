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Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
28.12.2022 14:08

«Единая Россия» попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях

В числе рекомендаций — не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны

«Единая Россия» попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. В числе рекомендаций — не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны.

Кодекс состоит из 11 пунктов, которые сформулированы следующим образом.

Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом.

Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу.

Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т.д.).

Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства.

Желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами.

Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.

Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга.

Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций.

Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.

«Вдвойне дает тот, кто дает быстро» (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли» и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах.

Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.

В кодексе также приводятся примеры под рубрикой «Так делать не надо!».

В их числе пост депутата-единоросса Султана Хамзаева от января 2022 года, в котором парламентарий высказывается в поддержку «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией».

Еще один пример из рубрики «Так делать не надо!» — нашумевший пост другого депутата от партии власти Олега Матвейчева, также опубликованный во время беспорядков в Казахстане в январе этого года (в документе фамилия и имя депутата затерты, но о содержании поста в свое время писали СМИ). В нем Матвейчев призвал к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате, «писавших в Facebook: «когда уже уйдет Назарбаев, который надоел за 40 лет» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Позже Матвейчев удалил пост и извинился за него.

Ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допустили абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, заявлял в июне на пленарном заседании ПМЭФ-2022 с участием Владимира Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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