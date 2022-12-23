В Совете Федерации России заявили, что уехавшие за рубеж россияне могут стать шпионами
ЦРУ, МИ-6 и украинская разведка «открыто вербуют» российских граждан, уехавших из России после начала войны в Украине, говорится в докладе временной комиссии Совфеда
ЦРУ, МИ-6 и украинская разведка «открыто вербуют» российских граждан, уехавших из России после начала войны в Украине, говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, пишет издание The Moscow Times.
Сенаторы считают, что россиян хотят использовать для подрывной деятельности в России как шпионов и диверсантов, а также как провокаторов и подстрекателей противоправных акций.
«Противодействие такого рода деятельности требует упорной и профессиональной работы, включая должную мобилизацию общественности внутри страны, разумеется, в строгом соответствии с действующим законодательством», — говорится в документе.
Часть граждан России «внепланово» переехали за рубеж после начала войны. Не все из них сделали это по «по причинам, попадающим под действие российского административного или уголовного законодательства», отмечается в документе.
Тем не менее в условиях, когда «спецслужбы из стран НАТО» активно вербуют иноагентов, все россияне за рубежом находятся в зоне риска, отмечают авторы доклада. Это требует дополнительного законодательного реагирования, говорится в документе. Как именно сенаторы намерены отреагировать не уточняется.
Ранее сенатор Андрей Клишас анонсировал ограничения для россиян, сбежавших от мобилизации в другие страны. Он говорил про запреты, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным».
«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — говорил Клишас в интервью «Ведомостям».
Позже Клишас сказал, что в Госдума внесут законопроект, ограничивающий возможность сотрудников российских компаний работать за рубежом.
Об этой инициативе ранее писала «Верстка». Удаленную работу, по данным издания, планируют запретить работникам из сферы информационной безопасности, государственных чиновников, представителей некоторых транспортных отраслей и других, сообщили источники.
Позже депутат Единой России Андрей Исаев рассказал, что партия подготовила законопроект, по которому налоговые нерезиденты России не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям.