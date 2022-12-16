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16.12.2022 16:55

Путин не сдержал обещание наказать страны, поддержавшие потолок цен на нефть

Россия продолжает поставлять нефть в Индию танкерами, застрахованными западными компаниями. Это первые признаки нарушения обещания Путина не иметь отношений со странами, которые ввели потолок цен на топливо

Путин не сдержал обещание наказать страны, поддержавшие потолок цен на нефть

Россия продолжает поставлять нефть в Индию танкерами, застрахованными западными компаниями. Financial Times называет это первым признаком нарушения обещания Путина не иметь отношений со странами, которые ввели потолок цен на топливо. 

По крайней мере семь танкеров, застрахованных западными странами, были загружены нефтью с момента вступлению в силу ограничения цен 5 декабря, пишет FT. Все семь танкеров направляются в Индию, в сумме они перевозят 5 миллионов баррелей нефти. 

Газета отмечает, что включила в это число только те танкеры, которые, скорее всего, перевозят именно российскую, а не поставляющуюся из российских портов казахстанскую нефть. FT определила еще три застрахованных на Западе судна, перевозящих 1,6 миллиона баррелей российское топливо, но, как пишет газета, в этих случаях «меньше уверенности» в том, касаются ли груза введенные ограничения

В соответствии с ограничением, введенным странами Евросоюза и «Большой семерки», покупатели российской сырой нефти могут получить доступ к страхованию в западных странах только в случае, если они подтвердят, что заплатили менее 60 долларов за баррель.

В Essential, сингапурском операторе одного из семи судов, заявили: «У нас есть необходимое подтверждение того, что данный груз соответствует правилам ограничения цены». Владельцы остальных шести судов не ответили на запросы о комментариях.

Один западный чиновник на условиях анонимности назвал FT «многообещающими» сообщения о том, как работает ценовой потолок, и предположил, что ценовой лимит в значительной степени работает, как и ожидалось. 

Urals основной сорт нефти, отгруженный из западных портов России, торгуется по цене от 42 до 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus. Нефть эталонной марки Brent торгуется за 82 долларами за баррель. Как отмечают в агентствах Kpler и Argus, первоначальные данные показывают, что после введения потолка цен экспорт нефти из России упал. 

5 декабря вступил в силу принятый западными странами потолок цен на российскую нефть установлен на уровне 60 долларов за баррель. Российские власти, в том числе Владимир Путин, неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть в страны, поддержавшие введение потолка цен. Пресс-секретарь российского президента анонсировал, что в ближайшее время будет опубликован указ об ответных мерах на решение об ограничении цен на нефть.

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