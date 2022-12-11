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11.12.2022 21:48

Военные эксперты рассказали о расколе между Путиным и ветеранами ДНР

Высокопоставленные экс-чиновники пророссийской ДНР начали подвергать прямой критике ход войны в Украине и лично Владимира Путина, говорится в отчете Института изучения войны

Военные эксперты рассказали о расколе между Путиным и ветеранами ДНР

Высокопоставленные экс-чиновники пророссийской ДНР начали подвергать прямой критике ход войны в Украине и лично Владимира Путина, говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет издание «Агентство». По данным аналитиков, это может свидетельствовать о «расколе» между «поддерживающим войну сообществом ветеранов ДНР» с одной стороны и российским президентом с другой.

В ISW обратили внимание на недавние публикации бывшего командующего войсками ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) и бывшего министра госбезопасности, экс-секретаря совбеза ДНР Александра Ходаковского.

Стрелков подверг критике высказывание Путина о том, что военные действия в Украине идут по плану. «Поэтому беспокоиться нам — обывателям — абсолютно не о чем, — Москву с Петербургом еще не обстреливают, как Донецк, а когда начнут обстреливать — президент, правительство, федеральное собрание и руководство госкорпораций эвакуируются за Урал», — написал Стрелков в своем телеграм-канале.

Ходаковский в своем посте в телеграме высказал мнение, что «год закончится кадровыми перемещениями на значимых направлениях», добавив, что это вряд ли существенно изменит ситуацию на фронте. Он отметил, что смена даже на уровне начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова или «глав медийных корпораций» не даст необходимого результата из-за «изменившегося сознания людей». «Любые разговоры о необходимости что-то менять косвенно говорят о том, что долгие годы правления президента увенчались успехом не во всем - мы как бы бросаем упрек президенту в том, что его детище с трудом сдает экзамен на зрелость», — написал он.

Эксперты ISW напомнили, что ранее участники того же сообщества критиковали ход военных действий в Украине, но в итоге призывали сплотиться вокруг президента, рассчитывая хотя бы на оккупацию Донбасса. Теперь же речь может идти о принципиальном расхождении их позиции с официальным Кремлем, говорится в публикации.

В свою очередь Кремль пытается сократить влияние военных блогеров на общественно мнение, писало ранее ISW. По мнению экспертов, Путин, вероятно, намеревается взять под контроль сообщество военкоров и блогеров, ставя под сомнение их авторитет и поощряя самоцензуру.

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