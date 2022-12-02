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02.12.2022 15:08

Спрятанные от санкций в Дубае яхты российских миллиардеров оказались под угрозой ареста

Власти США ведут переговоры с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов и хотят получить разрешение арестовывать судна миллиардеров, находящихся под санкциями

Спрятанные от санкций в Дубае яхты российских миллиардеров оказались под угрозой ареста

Нашедшие убежище в Дубае яхты российских олигархов вновь под угрозой конфискации, пишет издание The Moscow Times. Власти США ведут переговоры с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов и хотят получить разрешение арестовывать судна миллиардеров, находящихся под санкциями.

Сперва власти США попытаются конфисковать яхту российского миллиардера Андрея Скоча Madame Gu стоимостью в $156 млн. 

Формально у США нет права конфисковать собственность в другой стране без разрешения ее правительства. Однако Министерство юстиции США планирует получить разрешение на ее арест на основании того, что при обслуживании судна использовалась американская финансовая система, пишет газета The New York Times. По такой же схеме летом Штаты арестовали бизнес-джет Airbus Скоча стоимостью $90 млн.

При этом если американским чиновникам не удастся доказать это, дубайскому портовому оператору DP World могут грозить вторичные санкции за предоставление услуг подсанкционным субъектам.

Madame Gu построила голландская фирма Feadship, ее ввели в эксплуатацию в 2013 году. Это одна из самых роскошных суперъяхт в мире, ее площадь составляет 99 квадратных метров, она имеет большую вертолетную площадку, которую можно использовать как поле для сквоша. Судно должны обслуживать 36 членов экипажа.

Еще в июне США запретили использовать американские компании для обслуживания яхты, а также нанимать граждан США для работы на ней и даже использовать для этих целей доллары США.

Владелец яхты, депутат Госдумы, давний партнер Алишера Усманова и владелец $4,7 млрд, попал под санкции США еще в 2018 году, а в 2022 против него ввел ограничения также Евросоюз.

С начала войны в Украине ОАЭ зарекомендовали себя как тихая и надежная гавань для российских денег и активов вне досягаемости американских санкций. Теперь все может измениться, отмечает источник NYT. Вашингтон ведет переговоры с ОАЭ, пытаясь убедить страну в важности ликвидации схем по уклонению от санкций, сказал собеседник газеты из Госдепартамента США.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо посещал ОАЭ, чтобы добиться блокировки спрятанных активов чиновников и олигархов. После его визита ОАЭ признали, что ведут переговоры с США по поводу размещенных в стране активов, принадлежащих бизнесменам под санкциями. 

По меньшей мере 38 предпринимателей или чиновников, связанных с российским президентом Владимиром Путиным, владеют домами в Дубае, общая стоимость которых превышает $314 миллионов, следует из данных Центра перспективных оборонных исследований.

Помимо яхты Madame Gu, известно как минимум еще о трех суднах российских миллиардеров, пришвартованных в Дубае, писал Forbes. 

Titan совладельца «Евраза» Александра Абрамова стоимостью $82 млн;

88-метровая Nirvana, принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину;

моторная яхта бывшего совладельца компании «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко стоимостью $204 млн.

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