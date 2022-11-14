Работающим российским пенсионерам правительство отказало в индексацию пенсий
Правительство в очередной раз отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам. Одна из причин: дополнительные расходы, к которым чиновники относятся сейчас особенно чувствительно
Правительство в очередной раз отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам, пишет издание The Moscow Times. Одна из причин: дополнительные расходы, к которым чиновники относятся сейчас особенно чувствительно. Расходы бюджета при этом в октябре стремительно растут.
В конце августа группа депутатов из ЛДПР внесла на обсуждение в Госдуму законопроект о пересчете страховой пенсии неработающим пенсионерам и ее индексации. Законодатели предложили возобновить индексацию пенсий с 1 января 2023 года.
Кабинет министров в очередной раз выступил против такого решения, пишут «Известия». В заключении под подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко это объясняется тем, выплата пенсий без индексаций работающим пенсионерам «соответствует основам обязательного пенсионного страхования». А целевое назначение таких пенсий — компенсация дохода в связи с наступлением нетрудоспособности.
Другая причина, на которую указывает кабинет министров, индексация пенсий приведет к дополнительным расходам средств федерального бюджета. На нее потребуется 538 млрд рублей. При этом в законопроекте депутаты не указали источники и порядок исполнения новых расходов, говорится в заключении кабинета министров.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заметил, что партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения этого вопроса. Госдума рассмотрит законопроект 15 ноября.
В России больше 8,5 млн работающих пенсионеров, 7,3 млн из них получают страховые пенсии, следует из данных ПФР на 1 января 2022 года.
Пенсии работающим пенсионерам последний раз индексировали еще в 2016 году. Возобновление индексации обсуждались и в 2020, и в 2021 году, однако решение так и не было принято. В прошлом году депутаты предлагали индексировать пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Тогда против инициативы выступил министр финансов Антон Силуанов. Он говорил о некой несправедливости: «Когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию».
Кабмин не случайно обеспокоен дополнительной нагрузкой на бюджет: последние четыре месяца он закрывался с дефицитом. В октябре, по опубликованным предварительным данным, Минфин зафиксировал профицит в 74 млрд рублей. Это предсказуемый результат, так как в бюджет поступило 400 млрд из прошлогодней прибыли «Газпрома», писали ранее аналитики MMI. Гопкомпания изъяла дивиденды у акционеров в пользу разовой выплаты налога на добычу полезных ископаемых. Всего акционеры не получили 1,2 трлн рублей.
Благодаря этим поступлениям бюджет в октябре вырос на 15,7% год к году. В то же время ненефтегазовые доходы обвалились на 20% за тот же период. Расходы в октябре выросли на 26,7% год к году. По итогу 2022 года Минфин ожидает дефицит бюджета в размере 1,3 трлн рублей.