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Россияне скупают йод на случай ядерной войны
09.11.2022 14:36

Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты

Более 80% российских сухопутных войск увязли в Украине, а санкции и экспортный контроль сильно затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны

Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты

Война в Украине стала для Кремля «крупным стратегическим провалом», заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. По его словам, Россия потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия.

«Путин потерпел неудачу, Россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла», — сказал Каль журналистам во вторник (цитата по CNN). 

Более 80% российских сухопутных войск увязли в Украине, а санкции и экспортный контроль сильно затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны, отметил Каль. Россия понесла «десятки тысяч потерь» с начала войны, что «на порядки» больше, чем потери Советского Союза в Афганистане, добавил он. 

«Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выстоит», — сказал заместитель министра обороны.

Каль также отметил, что обе партии в Конгрессе США поддерживают продвижения Украины, однако то, как будет выглядеть эта поддержка в будущем, может измениться. Сам Каль демократ, его партия более единодушно поддерживает инициативы президента Байдена по финансовой помощи Украине. Однако уровень поддержки Украины среди республиканских избирателей падает, они все чаще задают вопросы о финансовой программе помощи Киеву, которую проводит администрация Байдена.

Сегодня в США завершились промежуточные выборы в Конгресс. Американские СМИ прогнозируют, что республиканцы получат большинство в нижней палате и отберут контроль у демократов. В сенате же идет упорная борьба, и кто победит, пока непонятно. 

Вчера посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Киев заявила, что американская поддержка Украине «непоколебима» и обе партии поддерживали идеи отправлять Украине военную помощь. До этого советник Белого дома Джейк Салливан также говорил о поддержке Украины независимо от результатов выборов.

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