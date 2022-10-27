Россиян уехавших их страны пригрозили объявить иноагентами
Россияне, покинувшие страну после начала войны в Украине, подпадают под действие закона об иноагентах как лица, находящиеся под иностранным влиянием
Россияне, покинувшие страну после начала войны в Украине, подпадают под действие закона об иноагентах как лица, находящиеся под иностранным влиянием. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, сообщает The Moscow Times.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — считает сенатор.
По мнению Климова, таким людям нельзя доверять никакую работу в государственной сфере. Они не смогут претендовать на госзаказы, преподавать в государственных вузах или школах, выдвигаться на выборах, уверен он. «Не я принимаю эти решения. Это определяет Минюст на основании целого ряда параметров, но, если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается», — подытожил парламентарий.
В Кремле назвали заявление Климова частным мнением. «Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет», — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Принятый в июне обобщающий закон об иноагентах расширяет и размывает критерии, по которым гражданина могут занести в список Минюста. Теперь «иноагентом» могут признать любого, кто «получает иностранную поддержку или находится под зарубежным влиянием» и не получает иностранного финансирования. Как именно может «воздействовать» иностранный источник на гражданина России, депутаты решили не уточнять — это установит Министерство юстиции.
Иностранным агентам запретили заниматься просветительской и образовательной деятельностью для несовершеннолетних. Их отрезали от госфинансирования творческой деятельности. Им больше нельзя использовать «значимые объекты критической информационной инфраструктуры», участвовать в госзакупках и быть экспертом при проведении экологической экспертизы. Также в их отношении перестанут применять упрощенную систему налогообложения.
За две недели после объявления мобилизации в России страну могли покинуть до миллиона человек, утверждал источник Forbes, знакомый с оценкой Кремля. Другой собеседник издания в администрации президента заявил о 600-700 тысячах человек. Только в Казахстан за этот же период выехали 200 тысяч россиян. В Грузию к 30 сентября прибыли 68 887 российских граждан. После этой даты в Грузию приезжают в среднем по 6 000 россиян ежедневно. Евросоюз отчитывался, что до 25 сентября на территорию блока въехали 66 тысяч россиян, с 26 сентября по 2 октября сюда перебрались 53 тысячи российских граждан. Монгольские пограничники сообщили, что до 2 октября в страну въехало более 12 тысяч россиян.
За первые полгода войны в Украине только границы ЕС пересекли 998 тысяч граждан России.