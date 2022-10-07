Сына Патрушева назвали возможным преемником Путина
Министр сельского хозяйства, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий Патрушев может претендовать на место президента России в случае ухода Владимира Путина с этого поста
Министр сельского хозяйства, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий Патрушев может претендовать на место президента России в случае ухода Владимира Путина с этого поста. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на политических аналитиков и собеседника, близкого к Николаю Патрушеву.
Как пишет газета, Николай Патрушев, которому в октябре исполнится 45 лет, может представлять смену поколений в российской власти.
«Он может стать премьер-министром в один день, а на следующий день станет президентом», — сказал источник WP, близкий к отцу главы Минсельхоза. Собеседник газеты отмечает, что Патрушев «говорит на нескольких языках», «молод» и «не принимал участия в войне».
WP отмечает, что аналитики не называют Алексея Навального в качестве возможного следующего после Путина президента, несмотря наличие у него шансов победить на свободных выборах. Газета объясняет это тем, что Навальный — «враг элит» в отличие от Дмитрия Патрушева. «Патрушев — человек из системы. Если он скажет: “моя позиция такая-то, за мной стоит половина Совфеда и Госдумы, давайте назначим выборы”, — то он говорит с позиции государства. Навальный говорит только как человек с улицы», — объясняет бывший соратник отца Патрушева.
ругими возможными претендентами на позицию Путина WP называет премьера Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, замглавы администрации президента Дмитрия Козака, бывшего охранника президента, главу Тульской области Алексея Дюмина, а также Николая Патрушева.
Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, которые в последнее время активны в публичной сфере и позволяют себе критику Минобороны и Генштаба, опрошенные WP аналитики не называют реальными претендентами на пост главы государства, отмечая, что они, вероятно, борются в первую очередь за деньги и престиж, а не за власть.
WP отмечает, что обсуждения возможного лишения Путина президентского поста усилились на фоне международной изоляции России, а также внутреннего недовольства неудачами на фронте.
«Есть много людей, которые, я думаю, сыты по горло текущей ситуацией. Они думают, что срок годности Путина закончился», — считает Марк Галетти из школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона. Он отмечает, что пока российская «прагматичная элита» считает, что риски при противостоянии Путину значительно перевешивают риски при продолжении работы «с опущенной головой». «Путин все еще контролирует аппарат безопасности, и это, вероятно, самый важный фактор, но он хрупкий», — отмечает эксперт.
Политолог Татьяна Становая считает, что возможные изменения во власти «крайне непредсказуемы». Главред сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов сказал, что «скептически относится» к обсуждению преемников, поскольку представители элиты «конечно, злятся, но это не значит, что они готовы действовать».
В июле The Washington Post писала, что отец Дмитрия Патрушева, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев после начала войны стал «движущей силой» в Кремле, а его публичные выступления могут говорить о желании занять в будущем пост Владимира Путина.
Дмитрий Патрушев возглавляет Минсельхоз с 2018 года. До этого он восемь лет возглавлял Россельхозбанк, а также работал в ВТБ на должности старшего вице-президента;