У членов движения «Голос» по всей России проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском офисе движения «Голос», сообщил член совета движения Виталий Аверин. Утром обыски прошли у трех членов совета движения
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском офисе движения «Голос», сообщил член совета движения Виталий Аверин. Утром обыски прошли у трех членов совета движения, у его сопредседателя электорального эксперта Сергея Шпилькина, рассказали в пресс-службе «Голоса».
По информации «ОВД-Инфо», обыски прошли в Москве, Пскове, Иваново, Перми и Челябинске в рамках уголовного дела в отношении ивановского активиста Михаила Гусева о дискредитации армии (ст. 208.3 УК РФ). «Судя по всему, дело Гусева — всего лишь повод, а сами обыски проводились с одной лишь целью: наказать участников движения «Голос» за его непреклонность в борьбе за честные выборы, правовое и гуманное государство», — считает господин Аверин.
Обыски и изъятия прошли у сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, членов совета «Голоса» Виталия Ковина и Аркадия Любарева (признаны СМИ-иноагентами), а также Ирины Мальцевой, псковского наблюдателя «Голоса» Екатерины Новиковой, электорального эксперта, аналитика Сергея Шпилькина. 4 октября обыск прошел у председателя регионального отделения «Голоса» в Челябинской области Натальи Гусевой.
«Голос» расценивает произошедшее как давление на гражданских наблюдателей в преддверии президентской избирательной кампании 2024 года, до старта которой осталось менее 15 месяцев. Такое массовое давление на наших участников происходило в 2011–2012 годах на фоне массовых протестов против нечестных и несвободных выборов», — говорится в сообщении движения.
Ассоциация «Голос» была основана в 2000 году. В 2013-м ее признали иноагентом. В этом же году Минюст приостановил ее деятельность за нарушение закона «Об иностранных агентах», так как ассоциация не хотела признавать этот статус. С 2013 года «Голос» стал работать в формате общественного движения. «Голос» занимается наблюдением за выборами в России, в частности составляет карту нарушений, привлекает экспертов для анализа выборного процесса. В 2017 году ОБСЕ удостоила «Голос» награды за исключительный вклад в продвижение демократии и защиты прав человека.