В российской армии исчезли 1,5 миллионов комплектов военной формы
В Госдуме возмутились обеспечением российской армии. По словам члена комитета по обороне Госдумы Андрея Гурулева, на пунктах приема личного состава должно было храниться полтора миллиона комплектов формы
В Госдуме возмутились обеспечением российской армии. По словам члена комитета по обороне Госдумы Андрея Гурулева, на пунктах приема личного состава должно было храниться полтора миллиона комплектов формы.
«Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, ещё с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить!», — заявил Гурулев в своем телеграм-канале.
Депутат также раскритиковал решение отправить в отставку отвечавшего за обеспечение войск замминистра генерала армии Дмитрия Булгакова. Он работал на этой должности более 12 лет.
«Не надо отправлять генерала Булгакова на другую работу, надо конкретно спрашивать, куда, где и почему так случилось, что у нас мобилизованные не получают форму, так далее», — сказал депутат.
После объявления мобилизации власти уверяли, что обеспечат новобранцев всем необходимым. Однако отмечали, что рекруты могут использовать собственную экипировку. Мобилизованным рекомендовали обзавестись теплыми куртками, зимними маскировочными халатами, берцами и туристскими ковриками. Военторги столкнулись с небывалым ажиотажем. Также взлетел спрос на рюкзаки, спальные мешки и термобелье. Кроме того, резко подорожали бронежилеты. В некоторых случаях рост цен достигал более 1000%
Телеграм-канал «Можем объяснить» подсчитал, что неполный и не самый дорогой набор необходимого на войне обойдется мобилизованному в 76 тысяч рублей. В подсчеты не включали брендовые вещи и товары премиум-класса, а также расценки спекулянтов на сайте Avito. Там перекупщики просят за дефицитные вещи — те же бронежилеты или военные ботинки — в разы больше, чем до 21 сентября.
«Я должна продать себя на органы, чтобы приобрести это все необходимое. Красиво у нас говорят, но вместо 100 тысяч, которые они семьям хотят выделять, лучше бы закупили обмундирование и отправили. Собрали-то парней из нищих семей, из деревень», — рассказала мать одного из мобилизованных в Красноярске.