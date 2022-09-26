В результате стрельбы в ижевской школе убит охранник, есть жертвы среди детей
В Ижевске в школе №88 произошла стрельба. Был убит один из охранников, также есть жертвы среди детей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Сам нападавший застрелился
В Ижевске в школе №88 произошла стрельба. Был убит один из охранников, также есть жертвы среди детей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Сам нападавший застрелился. Никаких требований он не выдвигал. По данным СМИ, погибли от четыре до пяти человек. Число погибших может возрасти, так как пострадавшие получили тяжелые ранения.
Александр Бречалов заявил, что на месте работают спецслужбы и скорая. «Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника... Есть жертвы среди детей и раненые»,— сказал он в видеообращении Telegram. Он уточнил, что эвакуация из здания практически закончилась.
СКР по Удмуртии возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отправить на место следователей и криминалистов из центрального аппарата комитета, выяснил «Ъ». Ожидается, что дело передадут в Москву.
«Говорит Москва» сообщает, что ранения получили 10 человек. Территория учебного заведения оцеплена, на месте работают в том числе Росгвардия и ФСБ. Минпросвещения также направило группу специалистов в Ижевск.
Школа № 88 находится в центре Ижевска неподалеку от здания городской администрации. В школе обучаются 982 ученика, работает 80 учителей.
Случаи стрельбы в учебных заведения в России участились за последний два года. 11 мая 2020-го жертвами стрельбы в казанской гимназии стали девять человек, в том числе семь детей. 20 сентября стрельба произошла в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, пострадали 47. Минпросвещения предлагало приравнять нападения на школы к терактам.
UPG. По данным МВД по Удмуртии: шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске.