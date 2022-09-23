Студенты-заочники попадут под частичную мобилизацию
Студенты российских вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Объясняем.рф»
Студенты российских вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Объясняем.рф». Сайт запущен правительством для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам.
Позже Минобороны подтвердило, что проходящие первичное обучение в вузах на очных или вечерних отделениях на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в ответе «Объясняем.рф» на вопрос, могут ли призвать студента в рамках объявленной частичной мобилизации.
«Граждане РФ, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», — пояснило военное ведомство.
21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву будут подлежать граждане из запаса и проходившие военную службу, перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в зону боевых действий будут отправлены 300 тыс. резервистов.
Сегодня, 23 сентября, Минобороны пояснило, что на военную службу не будут призывать граждан с высшим образованием, работающих по отдельным специальностям в банковской и IT-сфере, сотовых операторах, а также в СМИ.