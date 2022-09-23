Президент России проиндексировал себе зарплату
На портале правовой информации сегодня были опубликованы указы президента России Владимира Путина о повышении заработных плат российских чиновников
На портале правовой информации сегодня были опубликованы указы президента России Владимира Путина о повышении заработных плат российских чиновников. Согласно документу, с 1 октября на 4% повысятся оклады самого Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других высокопоставленных чиновников.
«Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза… размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ», — говорится в указе. Индексация также затронет сотрудников Минюста, судов и Федеральной службы судебных приставов.
В официальной декларации Владимира Путина за 2021 год указано, что годовой доход президента составил 10 202 616 руб. В 2012 году глава государства, согласно публичной документации, заработал 5 790 823 руб.