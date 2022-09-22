Глава ВТБ допускает, что часть банковских сотрудников могут получить отсрочку от мобилизации
Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать 300 тыс. «резервистов»
Критически важные для банков сотрудники смогут получить отсрочку от мобилизации на войну в Украине, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Я думаю, что по-любому для финансового сектора будут определенные категории критически важных сотрудников, которые получат отсрочку и не будут призываться. Я думаю, это будет сделано не только по банковской, но и по другим отраслям, без которых жизнедеятельность государства невозможна», — сказал Костин (цитата по «Интерфаксу»).
При этом повестки уже приходят IT-специалистам Сбербанка, пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на 32-летнего Виктора Бугреева. «Когда я пришел (в военкомат), выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в войска. Я никогда не служил, не проходил воинскую службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело», — сказал сотрудник Сбербанка.
Повестки также передают через работодателей по всей стране, сообщает «Агентство» со ссылкой на сотрудников нескольких предприятий. Так, повестки уже раздали работникам одного из заводов в Самарской области, где производят взрывчатку. Мобилизованным сообщили, что они должны прибыть в поселок Рощинское, где находится воинская часть № 90600, входящая в 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.
Также повестки выдали сотрудникам кирпичного завода в городе Нерехта Костромской области. Мобилизованных отправили на полигон в Песочное. В Великих Луках Псковской области повестки получили сотрудники мясокомбината и завода электротехнического оборудования. На Сахалине сотрудников «Солнцевского угольного разреза» после ночной смены насильно доставили в Углегорский военкомат, пишет издание «7×7».
Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать 300 тыс. «резервистов» (подразумеваются военнослужащие запаса). В самом указе о мобилизации седьмой пункт оказался засекречен. В нем допускается призыв до 1 млн человек, пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента.