МОК допускает участие спортсменов из России в олимпийских соревнованиях
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в олимпийских соревнованиях, если они согласятся выступать без национальной символики
В рамках выступления на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в олимпийских соревнованиях, если они согласятся выступать без национальной символики. Слова главы МОК пересказал в своем Telegram-канале глава пресс-службы Союза биатлонистов России (CБР) Сергей Аверьянов.
«Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — написал Аверьянов.
24 февраля Международный олимпийский комитет осудил власти России за нарушение олимпийского перемирия во время военных действий в Украине. А 28 февраля организация призвала не использовать российские и белорусские флаги и гимны на соревнованиях и рекомендовала международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из этих стран.
В июле Томас Бах заявлял в рамках встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, что время для отмены запрета на участие спортсменов из России в олимпийских соревнованиях еще не пришло. «Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остается неизменной», — говорил тогда Бах.