ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%
Причинами для снижения показателя, как пояснили в регуляторе, стали продолжающееся снижение инфляции и оживление внутреннего спроса. Последний раз основной кредитный инструмент корректировался ЦБ 22 июля
Совет директоров Банка России принял шестое по счету решение о снижении ключевой ставки — с 8% до 7,5% (на 50 базисных пунктов). Причинами для снижения показателя, как пояснили в регуляторе, стали продолжающееся снижение инфляции и оживление внутреннего спроса. Последний раз основной кредитный инструмент корректировался ЦБ 22 июля.
«Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле»,— объясняется в пресс-релизе на сайте регулятора. Представители ЦБ поясняют, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий все еще остаются на повышенном уровне.
По оценке Банка России, к концу 2022-го годовая инфляция снизится до 11–13%, в 2023-м — до 5–7%, а в 2024-м вернется к 4%. В регуляторе также фиксируют смягчение денежно-кредитных условий.
«Негативное влияние на экономическую активность оказывают факторы как спроса, так и предложения. Согласно данным опросов, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике»,— говорится в сообщении ЦБ.
После начала военной операции на Украине и введения западных экономических санкций 28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. 8 апреля ЦБ приступил к постепенному снижению показателя — с 20% до 17%, 29 апреля — с 17% до 14%, 26 мая — с 14% до 11%, 10 июня — с 11% до 9,5%, 22 июля — с 9,5% до 8%.