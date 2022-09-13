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13 сентября 2022, 19:49

Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Они продлились 90 минут. Темой стала ситуация на Украине, в том числе обстановка на Запорожской АЭС

Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Они продлились 90 минут. Темой стала ситуация на Украине, в том числе обстановка на Запорожской АЭС. По информации на сайте Кремля, последний раз господин Путин и господин Шольц говорили по телефону с конца мая. Пресс-служба президента России пока не опубликовала сообщение со своим пересказом переговоров.

По сообщению правительства Германии, в разговоре Олаф Шольц призвал Владимира Путина найти дипломатическое решение конфликта с Украиной, как можно быстрее прекратить огонь, а также вывести войска с украинских территорий. По словам канцлера Германии, любые дальнейшие шаги России по наступлению на украинские территории не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, канцлер Германии заявил про необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, в частности он попросил выполнять рекомендации МАГАТЭ и избегать эскалации. Он также подчеркнул важность зерновой сделки и призвал выполнять условия этого соглашения.

Олаф Шольц также попросил Владимира Путина обращаться с пленными в соответствии с международным гуманитарным правом, в частности, с Женевскими конвенциями, а также призвал обеспечить представителям Красного Креста беспрепятственный доступ к пленным.

Президент России и канцлер Германии говорили по телефону 13 мая, а 28 мая с ними говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время переговоров лидеры Франции и Германии просили Владимира Путина найти дипломатическое решение военного конфликта с Украиной.

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