Геннадий Зюганов назвал «спецоперацию в Украине» войной и призвал к всеобщей мобилизации
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании в Госдуме, назвал «спецоперацию в Украине» войной и призвал к всеобщей мобилизации
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании в Госдуме, назвал «спецоперацию в Украине» войной и призвал к всеобщей мобилизации, пишет издание Sota.
«Чем специальная военная операция отличится от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы», — цитирует Sota Зюганова.
Накануне депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил губернаторам и депутатам записываться на фронт добровольцами.
В свою очередь, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев несколько дней назад заявлял, что поехал бы в Украину добровольцем, но не может, потому что не имеет права оставить свой ответственный пост. На фоне этого жители Хабаровского края создали петицию с предложением «помочь губернатору осуществить свою мечту, поехать воевать на Донбасс», ее подписали несколько десятков тысяч человек.
Тем временем в России массово продолжают возбуждать уголовные дела в отношении граждан по статьям о «фейках» и о «дискредитации» армии.
В частности, 8 июля в Москве по статье о военных «фейках» приговорили к 7 годам колонии общего режима мундепа Красносельского района Алексея Горинова. По версии следствия, политик во время заседания Совета депутатов допустил ряд высказываний, «содержащих не соответствующие действительности данные о ВС РФ». Горинов назвал «специальную военную операцию» в Украине «войной» и говорил о гибели украинских детей.