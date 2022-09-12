Программист описал возможную технологию фальсификаций на муниципальных выборах в Москве
Программист Петр Жижин, который описывал возможность фальсификаций при помощи электронного голосования в прошлом году, опубликовал статью с критикой дистанционной системы
Программист Петр Жижин, который описывал возможность фальсификаций при помощи электронного голосования в прошлом году, опубликовал статью с критикой дистанционной системы, использовавшейся на этих муниципальных выборах в Москве, пишет издание «Агентство». В рамках голосования в столице избирали около 1,4 тысячи муниципальных депутатов.
Проанализировав с коллегами транзакции, которые отправлялись при голосовании через ДЭГ, Жижин обнаружил, что кандидатам, которых выбирает человек, присваиваются случайно сгенерированные идентификационные номера (ID). При этом в блокчейне, доступном для наблюдателей за электронным голосованием, этот цифровой код отсутствует. Эксперт отмечает, что на прошлых выборах ID кандидатов при голосовании всегда совпадали с их ID в блокчейне.
Жижин допускает, что использованная в этот раз на выборах в Москве система электронного голосования может нарушать тайну голосования, поскольку после расшифровки бюллетеней можно будет узнать, за кого голосовал избиратель. Кроме того, он обращает внимание на необходимость преобразования сгенерированных в транзакции при голосовании ID в ID конкретного кандидата в блокчейне, для чего нужен отдельный маппинг (сопоставление одного значения с другим в разных базах).
При этом программист обнаружил, что при передаче голоса на расшифровку из транзакции пропало поле, содержащее данные о том, как избиратель заполнил форму в браузере. Жижин утверждает, что это может использоваться для фальсификаций: если человек при голосовании не поставил галочку в графе «проверить мой голос», то его выбор в системе можно поменять. В таком случае невозможно будет установить, подменялся ли голос, поскольку исходный код системы недоступен.
Использование электронного голосования в Москве привело к значительному росту явки на муниципальных выборах. В 2017 году за местных депутатов пришли проголосовать только 14,82% москвичей, в этом году же явка составила 32,8%, причем на участки пришли только 645 тысяч человек, а 1,7 миллиона проголосовали онлайн. Представители КПРФ и «Яблока» утверждают, что в электронном голосовании принуждали голосовать бюджетников, пишет «Коммерсант».
На прошлогодних выборах в Госдуму, где также использовалась система ДЭГ, явка составила около 43% по сравнению с 35% в 2016 году. В Москве тогда для онлайн-голосования использовалась другая система с открытым исходным кодом. Тогда Жижин обнаружил «дыру» в коде, которая позволяла считать «переголосованные» бюллетени действительными. Кроме того, он обращал внимание на наличие возможности вбросить в один из двух блокчейнов неограниченное число голосов, а потом связать их со строками из базы с данными о проголосовавших.
Окончательные результаты муниципальных выборов в Москве пока не публиковались. В общественном штабе по наблюдению за выборами заявили, что кандидаты «Единой России» получат около 1,1 тысячи мандатов из 1,4 тысячи — примерно столько же, сколько на прошлых выборах. В «Яблоке», которое получило на прошлых выборах 176 мандатов, в ночь на понедельник сообщили, что, по результатам голосования на участках, большинство выдвинутых партией кандидатов были бы избраны депутатами. «Однако это результаты без учета итогов электронного голосования», — подчеркнули в «Яблоке».
Помимо муниципальных выборов в Москве, на прошедших выходных в 14 регионах избрали губернаторов. Во всех из них победили кандидаты от власти, причем в восьми регионах они набрали более 80% голосов, ни один из них не получил меньше 60%. Движение «Голос» в опубликованном перед голосованием докладе «Власть и пустота» отмечало, что не наблюдало похожих кампаний ни разу за свою 22-летнюю историю мониторинга выборов: в большинстве регионов, как отмечали эксперты, практически отсутствовала агитация. По словам политолога Александра Кынева, власть делает ставку на низкую явку: «Независимые избиратели не нужны, а своих власть приведет по спискам через начальников. Любая лишняя информация не нужна».