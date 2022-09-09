Минобороны России в ежедневной сводке по ситуации в Украине не стало комментировать происходящее в Балаклее
Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе боевых действий в Украине не стало комментировать успешное контрнаступление украинских войск в Харьковской области
Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе боевых действий в Украине не стало комментировать успешное контрнаступление украинских войск в Харьковской области, в том числе ситуацию в районе Балаклеи.
Харьковскую область Минобороны РФ упомянуло лишь в контексте ударов по украинским военным объектам в регионе. Кроме того, в сводке говорится о «неудачных» атаках и потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении и «провокациях киевского режима» на Запорожской АЭС.
8 сентября появились видео и фотографии, свидетельствующие о том, что украинские военные взяли под контроль город Балаклея в Харьковской области.
В тот же день в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликовали ролик, в котором украинские военные объявляют о том, что взяли город. «Все на своих местах. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским небом!» — подписал это видео Зеленский.
9 сентябмя Генштаб ВСУ в собственной утренней сводке впервые отчитался о наступлении в районе Балаклеи.